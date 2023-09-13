Футбольная магия Неймара победила колдовство шаманов Перу

Перед отборочным матчем ЧМ-2026 межу сборными Перу и Бразилии в Лиме местные шаманы провели обряд, направленный против ведущего форварда бразильской сборной Неймара. Ритуал не подействовал – "пентакампионы" отпраздновали успех со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Перу встречалась с Бразилией во втором туре квалификационного раунда к ЧМ-2026 и уступила на своем поле 0:1. До начала этого поединка десять ведущих шаманов Перу провели ритуалы возле стадиона, чтобы помочь своей национальной команде обыграть титулованного соперника.

"Мы нейтрализовали Неймара, связали ему ноги, чтобы он не смог поразить наши ворота, не бегал и плохо двигался по полю. Провели специальный ритуал, чтобы помешать ведущему форварду Бразилии осуществить все его планы и цели", – заявил шаман Феликс Рондан.

Магические действия перуанских шаманов частично подействовали: Неймар действительно не смог забить гол в этот день. Зато бразильцев выручил полузащитник ПСЖ Маркиньос, который забил единственный мяч в этой игре на 90-й минуте. Результативную передачу оформил Неймар, продемонстрировав шаманам, что у него тоже есть своя футбольная магия.

После этого успеха сборные Бразилии и Аргентины лидируют в южноамериканской зоне отборочного цикла к ЧМ-2026. Обе команды пока имеют по две победы и по шесть набранных баллов.

В третьем туре квалификационного раунда 13 октября Бразилия принимает у себя дома Венесуэлу, Аргентина встретится с Парагваем.

Ранее Неймар дал первое интервью после перехода в "Аль-Хиляль".