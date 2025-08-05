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Спорт

Неймар оформил дубль и принес победу "Сантосу" в чемпионате Бразилии

Футбол Два Гола, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:30 Фото: Instagram/SANTOSfc
Утром 5 августа знаменитый нападающий клуба "Сантос" Неймар забил два гола в матче чемпионата Бразилии в ворота "Жувентуда". Этот дубль позволил его команде отпраздновать успех со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

33-летний форвард записал в свой актив два мяча в домашней игре 18-го тура бразильского первенства против "Жувентуда".

Сначала Неймар отличился на 37-й минуте, затем оформил дубль на 80-й минуте, реализовав пенальти.

Тем самым в нынешнем сезоне форвард записал на свой счет три гола после девяти матчей чемпионата. 

А его команда набрала 18 очков и поднялась на 15-е место турнирной таблицы. 

Свой первый гол в текущем турнире Неймар забил 17 июля, когда отличился в победной встрече с лидером чемпионата Бразилии "Сантосом" .

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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