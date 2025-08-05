Неймар оформил дубль и принес победу "Сантосу" в чемпионате Бразилии
Фото: Instagram/SANTOSfc
Утром 5 августа знаменитый нападающий клуба "Сантос" Неймар забил два гола в матче чемпионата Бразилии в ворота "Жувентуда". Этот дубль позволил его команде отпраздновать успех со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.
33-летний форвард записал в свой актив два мяча в домашней игре 18-го тура бразильского первенства против "Жувентуда".
Сначала Неймар отличился на 37-й минуте, затем оформил дубль на 80-й минуте, реализовав пенальти.
Тем самым в нынешнем сезоне форвард записал на свой счет три гола после девяти матчей чемпионата.
А его команда набрала 18 очков и поднялась на 15-е место турнирной таблицы.
Свой первый гол в текущем турнире Неймар забил 17 июля, когда отличился в победной встрече с лидером чемпионата Бразилии "Сантосом" .
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