Казахстанский велоспортсмен покинул Олимпиаду-2024

Член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального Олимпийского комитета Казахстана, он не смог пробиться в 1/4 финала через утешительный раунд.

В своем заезде Чугай занял третье место.

Право стать четвертьфиналистом получили только первые два спортсмена.

Ранее лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров, представлявший страну на Олимпиаде-2024, назвал послания, которые он пытался передать через свои выступления на Играх.