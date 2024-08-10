Казахстанский велоспортсмен покинул Олимпиаду-2024
Фото: Instagram/andrew_chugai
Член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального Олимпийского комитета Казахстана, он не смог пробиться в 1/4 финала через утешительный раунд.
В своем заезде Чугай занял третье место.
Право стать четвертьфиналистом получили только первые два спортсмена.
Ранее лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров, представлявший страну на Олимпиаде-2024, назвал послания, которые он пытался передать через свои выступления на Играх.
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