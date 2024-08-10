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Казахстанский велоспортсмен покинул Олимпиаду-2024

Казахстанский спортсмен на Олимпиаде-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 02:16 Фото: Instagram/andrew_chugai
Член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального Олимпийского комитета Казахстана, он не смог пробиться в 1/4 финала через утешительный раунд.

В своем заезде Чугай занял третье место.

Право стать четвертьфиналистом получили только первые два спортсмена.

Ранее лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров, представлявший страну на Олимпиаде-2024, назвал послания, которые он пытался передать через свои выступления на Играх.

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