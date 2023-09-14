Победитель Лиги чемпионов продал все билеты на домашние матчи АПЛ
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Обладатель "футбольного требла" прошлого сезона реализовал все доступные билеты на домашние игры нынешнего чемпионата АПЛ. Перед началом нового сезона английского первенства, руководство "горожан" встретилась и проконсультировалась с представителями фан-клубов своего клуба, и изменила политику продажи билетов на домашние матчи, сделав доступными для продажи большую часть из них одновременно.
Фото: Instagram/mancity
Все входные билеты на домашние матчи "Манчестер Сити" до конца нынешнего сезона, доступные к данному моменту, уже распроданы. Здесь стоит отметить, что билеты на игры "небесно-голубых" против команд "Большой шестерки" АПЛ, были реализованы всего за сутки.
В 2023 году "Сити" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, переиграв в финальном матче итальянский "Интер" со счетом 1:0. При этом английский клуб также впервые в этом году оформил "футбольный требл", заработав 3 трофея за один сезон.
Подопечные Хосепа Гвардиолы были признаны лучшими в АПЛ, завоевали ЛЧ и Кубок Англии, и стали второй английской дружиной в истории, которой удалось достичь подобного достижения, после "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.