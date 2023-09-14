Победитель Лиги чемпионов продал все билеты на домашние матчи АПЛ

Действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА, футбольный клуб "Манчестер Сити" распродал все входные билеты на свой стадион, на поединки английского первенства до конца сезона, сообщает Zakon.kz.

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Обладатель "футбольного требла" прошлого сезона реализовал все доступные билеты на домашние игры нынешнего чемпионата АПЛ. Перед началом нового сезона английского первенства, руководство "горожан" встретилась и проконсультировалась с представителями фан-клубов своего клуба, и изменила политику продажи билетов на домашние матчи, сделав доступными для продажи большую часть из них одновременно.





Фото: Instagram/mancity

Все входные билеты на домашние матчи "Манчестер Сити" до конца нынешнего сезона, доступные к данному моменту, уже распроданы. Здесь стоит отметить, что билеты на игры "небесно-голубых" против команд "Большой шестерки" АПЛ, были реализованы всего за сутки.

В 2023 году "Сити" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, переиграв в финальном матче итальянский "Интер" со счетом 1:0. При этом английский клуб также впервые в этом году оформил "футбольный требл", заработав 3 трофея за один сезон.

Подопечные Хосепа Гвардиолы были признаны лучшими в АПЛ, завоевали ЛЧ и Кубок Англии, и стали второй английской дружиной в истории, которой удалось достичь подобного достижения, после "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.