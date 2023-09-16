Первая победа в сезоне: "Барыс" обыграл соперников из "Адмирала"
Фото: скриншот с видео
Хоккеисты астанинского "Барыса" одержали первую победу в сезоне, одержав верх над соперниками из российского "Адмирала", сообщает Zakon.kz.
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В субботу, 16 сентября, астанинский "Барыс" в напряженном сражении одолел соперников из "Адмирала" (Владивосток). Встреча закончилась со счетом 4:3.
Долгожданную победу после серии из пяти поражений астанинцы, наконец, одержали. Следующая игра "Барыса" ждет 18 сентября. Астанинцы сыграют дома против "Нефтехимика".
Накануне Казахстанская сборная по футзалу обыграла соперников из Нидерландов в отборочном этапе группы A элитного раунда квалификации Чемпионата мира 2024 года.
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