Первая победа в сезоне: "Барыс" обыграл соперников из "Адмирала"

Хоккеисты астанинского "Барыса" одержали первую победу в сезоне, одержав верх над соперниками из российского "Адмирала", сообщает Zakon.kz.

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В субботу, 16 сентября, астанинский "Барыс" в напряженном сражении одолел соперников из "Адмирала" (Владивосток). Встреча закончилась со счетом 4:3.

Долгожданную победу после серии из пяти поражений астанинцы, наконец, одержали. Следующая игра "Барыса" ждет 18 сентября. Астанинцы сыграют дома против "Нефтехимика".

Накануне Казахстанская сборная по футзалу обыграла соперников из Нидерландов в отборочном этапе группы A элитного раунда квалификации Чемпионата мира 2024 года.