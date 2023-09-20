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Казахстан – Румыния: Нужна только победа

Казахстан – Румыния: Нужна только победа Фото: Olimpbet
Самый щедрый казахстанский букмекер устраивает праздник для болельщиков нашей сборной и предлагает свою аналитику на встречу лидеров группы А.

Футзал. Квалификация. Основной раунд. Группа А. 2-й тур.

20 сентября в Алматы состоится матч второго тура основного раунда отборочного турнира ЧМ-2024 по футзалу. Национальная команда Казахстана под горячую поддержку местной публики примет соперников из Румынии. Специально для зрителей матча Olimpbet организует насыщенную программу с игровыми активностями и раздачей призов – от фирменного мерча до iPhone 14.

Обе сборные успешно стартовали в основном раунде отбора к мировому первенству: Казахстан обыграл на выезде Нидерланды 2:0, а Румыния в родных стенах не менее уверенно разобралась с Азербайджаном – 3:1.

Таким образом, сегодня в Алматы между собой сойдутся лидеры квартета А. Сильнейший из них единолично возглавит группу. К победе, несомненно, будут стремиться обе сборные, так как прямую путевку на ЧМ-2024, который через год пройдет в Узбекистане, получит только победитель четверки.

Румыния для Казахстана в футзале – соперник весьма неудобный. Ближайшая встреча станет пятой в истории сборных. Из четырех предыдущих наша команда смогла выиграть лишь в одной при двух победах румын и одном ничейном исходе.

Несмотря на столь неоднозначную статистику, эксперты Olimpbet видят в сборной Казахстана безоговорочного фаворита предстоящего матча: П1 – 1.3, Х – 5.87, П2 – 7.05. В любом случае, встреча двух сильных противников обещает стать многообещающей.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футзала и футбола самый надежный букмекер страны подготовил щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы и сборные – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

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