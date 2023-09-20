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Названо место сборной Казахстана в общем зачете чемпионата мира после исторического "золота"

Итоги чемпионата мира по вольной борьбе Фото: пресс-служба НОК РК
Объединенный мир борьбы подвел итоги Чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде. Об этом сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В Белграде продолжается Чемпионат мира по видам борьбы, но соревнования борцов вольного стиля уже завершились. По традиции были определены лучшие сборные турнира.

Первое место в общем зачете заняла команда США: в ее активе 148 баллов. На второй строчке расположилась команда Ирана (110 очков), а третьими "финишировали" борцы из Грузии (80 баллов). Историческая победа Ризабека Айтмухана, бронзовая медаль Азамата Даулетбекова и пятое место Мейрамбека Картбая принесли в копилку сборной Казахстана 74 балла, что позволило стать четвертой командой планеты.

Ранее стало известно, как выступали на чемпионатах мира по борьбе сборные Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

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