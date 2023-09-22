Жамиля Бакбергенова заняла третье место на ЧМ по борьбе

Астанчанка Жамиля Бакбергенова стала бронзовым призером на Чемпионате мира по борьбе, который проходит в Белграде, сообщает Zakon.kz.

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Жамиля Бакбергенова выступала на мировом чемпионате в Сербии в весовой категории 72 кг. В соревновании за третье место она смогла одержать верх над гражданкой Польши Натальей Сразалку со счетом 4:1.

Фото: акимат города Астаны

Это третий подряд приз в мировом соревновании 27-летней столичной спортсменки. Она получила серебряную награду в Осло в 2019 году и Белграде в прошлом году. Спортсменка – первый казахский борец среди женщин, добившаяся такого результата. В копилке Жамили Бакбергеновой 5 медалей Чемпионата Азии (3 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая).

После чемпионата она начнет подготовку к ХІХ летним Азиатским играм, которые пройдут в Китае. Там Жамиля будет бороться в весе 76 кг.

Соревнования борцов в столице Сербии завершатся 24 сентября. В этом турнире участвует около 1000 спортсменов из 77 стран.

Ранее сообщалось, что кыргызские борцы установили рекорд и опередили сборную Казахстана на этом чемпионате мира.