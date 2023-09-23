"Будет байга": что ждать от казахстанских боксеров на Азиатских играх

В воскресенье, 24 сентября, в китайском Ханчжоу начнутся соревнования летней Азиады. Сборная Казахстана по боксу привезла в Китай семерых бойцов, задача которых – завоевание медалей и олимпийских лицензий.

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Самый успешный тренер в истории нашего бокса Турсунгали Едилов (при котором боксеры завоевали два "золота" и два "серебра" на Играх-2000) специально для Zakon.kz разобрал состав казахстанской команды и обозначил перспективы бойцов.



Сакен Бибосынов, до 51 кг

Чемпион мира-2021, бронзовый призер Олимпиады-2020 и Чемпионата мира-2019

"Сакену придется очень непросто, _ говорит Турсунгали Едилов. – В его весе страшная конкуренция в Азии: есть индус Дипак, которому он проиграл на последнем чемпионате мира, очень хорош филиппинец, а еще в этой категории Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Я часто слышу, что якобы узбеки кого-то тащили из своих на домашнем первенстве мира. Может, кому-то они и помогали, но явно не Дусматову: он очень сильно прибавил."

Волею жребия Бибосынов и Дусматов проведут бой в 1/8 финала.

"В этом поединке точно будет байга, – считает Турсунгали Едилов. – Бешеный темп, много ударов. Кто выиграет – сказать сложно. Кого тренеры лучше подготовили, тот и победит. И мне очень жалко, что мы не увидели в очном поединке, кто же достоин поехать на Азиаду: Сакен или чемпион мира в весе до 48 кг Санжар Ташкенбай".

Махмуд Сабырхан, до 57 кг

Чемпион мира-2023, серебряный призер Чемпионата мира-2021

"Я прогнозирую выход Махмуда в финал. Как минимум. Читал комментарии, что он поднялся в этот вес и это его категория. Это, на мой взгляд, не так. Сабырхану придется гонять совсем немного: он за счет этого не потеряет ни в скорости, ни в мощи. Главное, ему сохранять в боях голову. Думать, боксировать. И все у него получится". Турсунгали Едилов

Ертуган Зейнуллинов, до 63.5 кг

Чемпион Казахстана-2020, победитель Elorda Cup-2023

"Для многих болельщиков этот боксер – загадка. Но это очень хороший боец. Я его запомнил по бою на турнире в Алматы еще семь лет назад. Там Ертуган снес кубинца. И этот кубинец потом навел шороху во взрослом боксе. Почему на Кубке быстрее вводят молодежь в состав, а у нас так долго "маринуют" – отдельный вопрос. У Зейнуллинова бешеный потенциал. Но главное, чтобы он не перегорел. И чтобы его грамотно к турниру подвели: физически и морально. Самое сильное качество Ертугана: характер, до конца идет всегда. Он может как выстрелить, так и выступить неудачно." Турсунгали Едилов

Асланбек Шымбергенов, до 71 кг

Чемпион мира-2022, чемпион Азии-2022, серебряный призер Азиатских игр-2018

"Я вижу проблему у Асланбека одну: возраст. Прошлая Олимпиада должна быть его, но в результате дрязг на Игры отправили Аблайхана Жусупова, который проиграл в первом же бою. Подставили тогда Асланбека. У Шымбергенова сильные соперники, включая узбекского боксера – чемпиона мира, которого подняли из категории до 67 кг. Но он очень талантлив, силен и с характером. Мне бы очень хотелось, чтобы он выиграл лицензию сейчас, чтобы потом готовиться к Олимпиаде. Я искренне за него переживаю". Турсунгали Едилов

Нурбек Оралбай, до 80 кг

Чемпион мира-2023, бронзовый призер Чемпионата Азии-2022

По мнению Едилова, "те, кто повесил золотую медаль Нурбеку до старта турнира, допустили огромную ошибку".

"В этом весе есть китайский казах Токтарбек Танаткан, который в финале если и проиграл Оралбаю, то совсем немного. Именно он главный фаворит в этом весе."

Танаткан и Оралбай будут биться уже в первом бою Азиады.

" Мне очень хочется посмотреть на Нурбека в его новом качестве: лидера сборной. Сможет ли он быть таким, каким были в его категории два Василия: Жиров и Левит?" – задался вопросом Едилов.

Сагындык Тогамбай, до 92 кг

Победитель Elorda Cup-2023

"Второй боксер на Азиаде, чей тренер является главным тренером сборной. Но если к Сакену Бибосынову вопросов мало, то к Тогамбаю они есть. Сделал ли он выводы после поражения от узбекского боксера на чемпионате мира? Способен ли он прибавить, как боец? Ответы мы получим только на Азиаде". Турсунгали Едилов

Камшыбек Кункабаев, свыше 92 кг

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратный серебряный призер чемпионатов Азии

"Так получилось, что, говоря о Камшыбеке, мы больше обсуждаем его главного соперника: узбекского боксера Баходира Джалолова. И тот в последнее время побеждает. Джалолов совсем недавно провел бой в профессионалах, но считаю, что это позволит ему лучше подготовиться к Азиаде. Но шанс у Камшыбека есть: надо не ждать, как в Ташкенте, третьего раунда. А сразу идти вперед и бить. Но до боя с Баходиром Камшыбеку еще надо добраться…", – отметил Турсунгали Едилов.

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