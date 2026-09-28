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Спорт

Кто из казахстанских боксеров гарантировал себе медали Азиатских игр-2026

Бокс Медали Азиады-2026, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:16 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
29 и 30 сентября на летней Азиаде-2026 в соревнованиях боксеров пройдет розыгрыш путевок в финал данных состязаний, где выступят пять представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мужских полуфиналах Азиады-2026 от нашей сборной на японский ринг выйдут трое: Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).

Сегодня на стадии 1/4 финала проиграл Нурбек Оралбай (90 кг), уступивший Турабеку Хабибуллаеву (Узбекистан).

Честь Казахстана в женских полуфиналах будут защищать Алуа Балкибекова (51 кг) и Наталья Богданова (75 кг).

Как известно, в боксе выход полуфинал гарантирует как минимум "бронзу". Тем самым в нашей копилке сейчас уже есть гарантированные пять медалей, но все же хочется, чтобы они были высшего достоинства.

Представляем соперников наших боксеров на пути к финалу Азиатских игр:

  • 55 кг: Махмуд Сабырхан – Карло Паалам (Филиппины)
  • 70 кг: Торехан Сабырхан – Шавкатжон Болтаев (Узбекистан).
  • +90 кг: Айбек Оралбай – Нарендер (Индия).
  • 51 кг: Алуа Балкибекова – Тхи Там Нгуен (Вьетнам).
  • 75 кг: Наталья Богданова – Ловлина Боргохаин (Индия).

Стоит подчеркнуть, что на нынешний боксерский турнир от нашей страны было заявлено 11 человек: 6 мужчин и 5 женщин.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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