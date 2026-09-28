Кто из казахстанских боксеров гарантировал себе медали Азиатских игр-2026

29 и 30 сентября на летней Азиаде-2026 в соревнованиях боксеров пройдет розыгрыш путевок в финал данных состязаний, где выступят пять представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мужских полуфиналах Азиады-2026 от нашей сборной на японский ринг выйдут трое: Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).

Сегодня на стадии 1/4 финала проиграл Нурбек Оралбай (90 кг), уступивший Турабеку Хабибуллаеву (Узбекистан).

Честь Казахстана в женских полуфиналах будут защищать Алуа Балкибекова (51 кг) и Наталья Богданова (75 кг).

Как известно, в боксе выход полуфинал гарантирует как минимум "бронзу". Тем самым в нашей копилке сейчас уже есть гарантированные пять медалей, но все же хочется, чтобы они были высшего достоинства.

Представляем соперников наших боксеров на пути к финалу Азиатских игр:

55 кг: Махмуд Сабырхан – Карло Паалам (Филиппины)

70 кг: Торехан Сабырхан – Шавкатжон Болтаев (Узбекистан).

+90 кг: Айбек Оралбай – Нарендер (Индия).

51 кг: Алуа Балкибекова – Тхи Там Нгуен (Вьетнам).

75 кг: Наталья Богданова – Ловлина Боргохаин (Индия).

Стоит подчеркнуть, что на нынешний боксерский турнир от нашей страны было заявлено 11 человек: 6 мужчин и 5 женщин.