Кто из казахстанских боксеров гарантировал себе медали Азиатских игр-2026
В мужских полуфиналах Азиады-2026 от нашей сборной на японский ринг выйдут трое: Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).
Сегодня на стадии 1/4 финала проиграл Нурбек Оралбай (90 кг), уступивший Турабеку Хабибуллаеву (Узбекистан).
Честь Казахстана в женских полуфиналах будут защищать Алуа Балкибекова (51 кг) и Наталья Богданова (75 кг).
Как известно, в боксе выход полуфинал гарантирует как минимум "бронзу". Тем самым в нашей копилке сейчас уже есть гарантированные пять медалей, но все же хочется, чтобы они были высшего достоинства.
Представляем соперников наших боксеров на пути к финалу Азиатских игр:
- 55 кг: Махмуд Сабырхан – Карло Паалам (Филиппины)
- 70 кг: Торехан Сабырхан – Шавкатжон Болтаев (Узбекистан).
- +90 кг: Айбек Оралбай – Нарендер (Индия).
- 51 кг: Алуа Балкибекова – Тхи Там Нгуен (Вьетнам).
- 75 кг: Наталья Богданова – Ловлина Боргохаин (Индия).
Стоит подчеркнуть, что на нынешний боксерский турнир от нашей страны было заявлено 11 человек: 6 мужчин и 5 женщин.