Итоги соревновательного дня: поднятие флага Казахстана на Азиаде-2023 и выход гребцов в финал

21 сентября на Азиатских играх в Ханчжоу прошел очередной соревновательный день. Казахстанские спортсмены приняли участие в квалификационных раундах различных видов спорта, а в атлетической деревне был поднят флаг Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Ханчжоу прибыло более 200 казахстанских спортсменов. Сборная Казахстана размещена в деревне спортсменов и будет иметь доступ ко всем объектам и тренировочным базам.



Всего в состав нашей сборной вошли 525 атлетов, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых – олимпийские.

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Флаг Казахстана был поднят в главной деревне, которая расположена непосредственно в Ханчжоу. 21 сентября состоялась торжественная церемония поднятия флага Казахстана, ознаменовавшая официальное прибытие казахстанской спортивной делегации на Азиатские игры.





Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

"Сегодня в торжественной обстановке на Азиатских играх в Ханчжоу был поднят флаг нашей страны. В некоторых видах спорта уже стартовал квалификационный раунд. Впереди же всех нас ждет напряженная борьба за медали. На данный момент в Ханчжоу размещены более 200 наших спортсменов. Все атлеты имеют необходимые условия для тренировок и проживания. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке олимпийским штабом. Сборные команды обеспечены всем необходимым, готовятся к своим выступлениям", – сообщил директор Департамента спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов.

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

Главными спортивными событиями дня стали два выхода в финал. Представители команды по академической гребле успешно преодолели все квалификационные раунды. В финал, который состоится 24 сентября, пробилась женская "двойка", представленная Светланой Германович и Марией Чернец.



Экипаж женской "четверки" также будет бороться за медаль. В финал А вышли Мария Чернец, Светлана Германович, Мелани Жакупова, Анжела Полянина. Решающий заплыв состоится 25 сентября.

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

В мужской "двойке" Анастас Шашков и Александр Афанасьев по итогам утешительного раунда не смогли пробиться в главный финал. Они выступят в финале B 24 сентября.



В пляжном волейболе продолжается групповой раунд. Алина Раченкова и Анастасия Уколова со счетом 0:2 уступили команде из Японии. Другой женский тандем, состоящий из Лауры Кабулбековой и Надежды Иванченко, с таким же счетом проиграл китайским спортсменам. У мужчин Дмитрий Яковлев и Сергей Богату одержали победу над соперниками из Южной Кореи (2:0).

Также состоялся матч группового раунда в волейболе. Отечественная мужская сборная уступила китайцам (0:3).

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

Азиатские игры-2022 в Ханчжоу пройдут с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

