Абиба Абужакынова прошла в финал по дзюдо на Азиатских играх-2022
Фото: olympic.kz
Дзюдоистка сборной Казахстан Абиба Абужакынова прошла в финал по дзюдо на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.
Дзюдоистка Абиба Абужакынова вышла в финал в весе 48 кг. В схватке за финал она одолела спортсменку из Южной Кореи Ли Хе-Кёнг.
Оппонентка получила три предупреждения, что и вывело Абибу в финал.
В решающей схтваке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой.
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Также казахстанка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году.
А на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.
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