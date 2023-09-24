Первая медаль сборной на ХІХ Азиатских играх: Абиба Абужакынова завоевала "серебро"

Дзюдоистка Абиба Абужакынова принесла первую серебряную медаль сборной Казахстана на ХІХ Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Наша спортсменка в категории 48 кг уступила первое место японке Натсуми Тсунодой.

В схватке за финал она одолела спортсменку из Южной Кореи Ли Хе-Кёнг.

Также казахстанка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году.

А на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.