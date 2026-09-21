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Спорт

Какое место занимает Казахстан в медальном зачете на Азиаде-2026

ММА Финал Азиады-2026, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:58 Фото: telegram/olympickz
21 сентября в Аичи и Нагое (Япония) стартовали баталии второго соревновательного дня на летних Азиатских Играх. На данный час сборная Казахстана занимает четвертое место в медальном зачете после первых призовых состязаний текущей Азиады, сообщает Zakon.kz.

Копилку казахстанских атлетов днем ранее первым заполнил триатлонист Арлан Жалабай, который завоевал бронзу.

Затем уже были добыты золотые медали, авторами которых стали велогонщики Рината Султанова и Алексей Луценко.

Затем еще две награды высшего достоинства принесли в наш багаж каратисты Жоламан Бигабыл (57 кг) и Софья Берульцева (68 кг).

Каратэ Чемпион Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:58

Фото: telegram/olympickz

После этого третье место заработали мужчины-пятиборцы Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин, Лев Чувашов и Кирилл Стадник.

Второй соревновательный день на Азиатских играх также начался для нас с бронзовой награды, которую принес представитель ММА Санжар Адилов в весовой категории до 65 кг.

Тем самым на данную минуту таблицу медального зачета Азиады-2026 возглавляют гранды мирового спорта – китайцы, в их активе 23 медали (14/6/3). Далее идут Япония (22) и Южная Корея (16). Казахстан находится на четвертой позиции – 7 медалей (4/0/3).

Азиатские игры продлятся до 4 октября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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