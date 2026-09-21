Какое место занимает Казахстан в медальном зачете на Азиаде-2026
Копилку казахстанских атлетов днем ранее первым заполнил триатлонист Арлан Жалабай, который завоевал бронзу.
Затем уже были добыты золотые медали, авторами которых стали велогонщики Рината Султанова и Алексей Луценко.
Затем еще две награды высшего достоинства принесли в наш багаж каратисты Жоламан Бигабыл (57 кг) и Софья Берульцева (68 кг).
После этого третье место заработали мужчины-пятиборцы Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин, Лев Чувашов и Кирилл Стадник.
Второй соревновательный день на Азиатских играх также начался для нас с бронзовой награды, которую принес представитель ММА Санжар Адилов в весовой категории до 65 кг.
Тем самым на данную минуту таблицу медального зачета Азиады-2026 возглавляют гранды мирового спорта – китайцы, в их активе 23 медали (14/6/3). Далее идут Япония (22) и Южная Корея (16). Казахстан находится на четвертой позиции – 7 медалей (4/0/3).
Азиатские игры продлятся до 4 октября.