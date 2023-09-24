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Казахстанские спортсмены бьются за медали летних Азиатских игр: прямая трансляция

24 сентября в китайском Ханчжоу стартовали соревнования летних Азиатских игр фото: пресс-служба НОК РК
24 сентября в китайском Ханчжоу стартовали соревнования летних Азиатских игр. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое интересное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".


09.16. Начались соревнования в одном из самых привлекательных видов спорта планеты: женскому пляжному волейболу. Наша пара Ращенко/Уколова уступила со счетом 0:2 японскому тандему Мизое/Ишии.

09.10. Магжан Шамшадин стартовал с победы на Азиаде. Наш дзюдоист победил Дивбанда из Афганистана.

08.48. С большим интересом ожидается старт турнира боксеров. Сегодня на Азиаде дебютирует Ертуган Зейнуллинов. В 18.45 он встретится с представителем Иордании Алкасбехом. Подробный разбор состава нашей боксерской команды можно изучить здесь.

08.43. На Азиаде разыграно уже пять комплектов наград. Все золотые медали завоевали китайские спортсмены. На втором месте только что появившегося медального зачета команда Узбекистана: две серебряные и бронзовая награда. Ждем медалей от казахстанцев!

08.37. Полное расписание первого дня соревнований Азиады – здесь.

08.34. С 8 утра стартуют соревнования дзюдоистов.
И вот в каком порядке первые схватки проведут наши мастера татами:
До 48 кг. Абиба Абужакынова (до 48 кг) победила Джейн Лопез (Филиппины)
До 60 кг. Магжан Шамшадин – Сайед Дивбанд (Афганистан)
До 52 кг. Галия Тынбаева – Егин Чжу (Китай)
До 66. Гусман Кыргыбаев – соперник определится позднее

08. 30. Сегодня будут разыграны медали в следующих видах спорта с участием казахстанцев: спортивная гимнастика, дзюдо, фехтование, современное пятиборье, пулевая стрельба, академическая гребля. Помимо этого, пройдут матчи в регби-7 у женщин, стартует боксерский турнир и состязания ушуистов и так далее.  Нас ждет много интересного. Не переключайтесь!

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