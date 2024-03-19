Илья Ильин поделился радостным семейным событием

19 марта 2024 года известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с женой Татьяной рассказали о радостном событии, которое произошло в их семье, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, речь идет о первой тренировке по плаванию дочери Айли, которая родилась только месяц назад – 20 февраля.

"Несколько дней назад у нас была первая тренировка по плаванию! Делимся с вами нашими радостями! Я говорю: "Все, олимпийская подготовка началась!" – написал Илья Ильин под видеороликом с супругой, который опубликовал в Instagram.

Именитый спортсмен считает, что его наследница пойдет по стопам Дмитрия Баландина – казахстанского пловца, олимпийского чемпиона 2016 года на дистанции 200 м брассом, трехкратного чемпиона Азиатских игр 2014 года, победителя Универсиады 2015 года.

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20 февраля 2024 года Илья Ильин второй раз стал папой. Супруга Татьяна подарила спортсмену дочь, которую назвали Айли.