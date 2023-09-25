Церемония награждения с участием казахстанского дзюдоиста стала причиной скандала

В воскресенье стартовали 19-е летние Азиатские игры в китайском Ханчжоу, а в понедельник свое недовольство выразило Всемирное Антидопинговое Агентство (WADA), сообщает Zakon.kz.

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24 сентября завершились соревнования дзюдоистов в весовой категории до 60 кг. Казахстанец Магжан Шамшадин завоевал бронзовую награду. Медаль этого же достоинства досталась представителю Северной Кореи Чхэ Кван Чжину.

После церемонии награждения выяснилось, что олимпийский комитет Азии могут наказать за флаг КНДР на Азиатских играх.

Как информирует Inside the Games, в 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

На Азиатских играх в Ханчжоу, которые стартовали 23 сентября, флаг КНДР присутствовал на стадионе во время церемонии открытия. Также флаг страны поднимался во время церемонии награждения на турнире по дзюдо с участием Магжана Шамшадина и Чхэ Кван Чжин.





"При необходимости WADA инициирует дисциплинарную процедуру в отношении тех, кто нарушает подписанные договоренности", – заявили в WADA.

На данный момент сборная Казахстана на Азиаде завоевала серебряную и две бронзовые награды.