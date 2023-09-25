Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Церемония награждения с участием казахстанского дзюдоиста стала причиной скандала

Церемония награждения дзюдоистов на Азиаде стала причиной скандала фото: пресс-служба НОК РК
В воскресенье стартовали 19-е летние Азиатские игры в китайском Ханчжоу, а в понедельник свое недовольство выразило Всемирное Антидопинговое Агентство (WADA), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

24 сентября завершились соревнования дзюдоистов в весовой категории до 60 кг. Казахстанец Магжан Шамшадин завоевал бронзовую награду. Медаль этого же достоинства досталась представителю Северной Кореи Чхэ Кван Чжину.

После церемонии награждения выяснилось, что олимпийский комитет Азии могут наказать за флаг КНДР на Азиатских играх.

Как информирует Inside the Games, в 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

На Азиатских играх в Ханчжоу, которые стартовали 23 сентября, флаг КНДР присутствовал на стадионе во время церемонии открытия. Также флаг страны поднимался во время церемонии награждения на турнире по дзюдо с участием Магжана Шамшадина и Чхэ Кван Чжин.


"При необходимости WADA инициирует дисциплинарную процедуру в отношении тех, кто нарушает подписанные договоренности", – заявили в WADA.

На данный момент сборная Казахстана на Азиаде завоевала серебряную и две бронзовые награды.

Читайте также

Абылайхан Жубаназар завоевал бронзовую медаль Азиады для сборной Казахстана
Еще один дзюдоист принес сборной Казахстана бронзовую медаль Азиады
Казахстанка обеспечила национальной сборной еще одну медаль Азиады
Казахстанка обеспечила национальной сборной еще одну медаль Азиады
Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады
Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады
Леонид Юрьев
Интересное Азиада - 2023 Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления