Казахстанка обеспечила национальной сборной еще одну медаль Азиады
Фото: olympic.kz
Казахстанка Эсмигуль Куюлова завоевала "бронзу" Азиатских игр, которые проходят сейчас в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова принесла национальной сборной еще одну бронзовую медаль Азиады. В поединке за третье место в весовой категории до 63 кг она одолела соперницу из Узбекистана Севинч Исокову.
Казахстанка уступила оппонентке оценку "вазари", но сравняла счет за секунду до конца схватки и в дополнительное время благодаря успешному приему одержала победу.
Ранее Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады в соревнованиях по пулевой стрельбе.
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