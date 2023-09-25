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Казахстанка обеспечила национальной сборной еще одну медаль Азиады

Казахстанка обеспечила национальной сборной еще одну медаль Азиады Фото: olympic.kz
Казахстанка Эсмигуль Куюлова завоевала "бронзу" Азиатских игр, которые проходят сейчас в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова принесла национальной сборной еще одну бронзовую медаль Азиады. В поединке за третье место в весовой категории до 63 кг она одолела соперницу из Узбекистана Севинч Исокову.

Казахстанка уступила оппонентке оценку "вазари", но сравняла счет за секунду до конца схватки и в дополнительное время благодаря успешному приему одержала победу.

Ранее Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады в соревнованиях по пулевой стрельбе.

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