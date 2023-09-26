Казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль Азиады

Спортсмены сборной Казахстана завоевали очередную награду на Азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК 26 сентября, на сей раз отличились стрелки. В соревнованиях по стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в смешанном разряде третье место занял дуэт казахстанцев Ислама Сатпаева и Александры Ле.

Казахстанские стрелки превзошли соперников из сборной Ирана, обойдя их со счетом 17:11.

"Поздравляю Ислама и Александру с медалью Азиатских игр. Они уверенно одолели соперников из Ирана, в очередной раз показав свое высокое мастерство. Отечественная пулевая стрельба развивается стремительными темпами, и такие успехи – яркое тому подтверждение", – прокомментировал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Ранее на Азиаде отличился чемпион мира по стрельбе среди юниоров Никита Чирюкин – он стал бронзовым призером игр в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета.