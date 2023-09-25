Еще один дзюдоист принес сборной Казахстана бронзовую медаль Азиады

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал "бронзу" для национальной сборной на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.

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Абылайхан Жубаназар занял третье место в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 81 килограмма. Он в дополнительное время одолел иппоном Мусо Собирова из Узбекистана.

Ранее казахстанка Эсмигуль Куюлова также завоевала "бронзу" Азиатских игр. Она тоже победила соперницу из Узбекистана в дополнительное время, сравняв счет за секунду до конца схватки.

Следить за успехами казахстанской национальной сборной на Азиаде можно здесь.