Еще один дзюдоист принес сборной Казахстана бронзовую медаль Азиады
Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал "бронзу" для национальной сборной на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.
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Абылайхан Жубаназар занял третье место в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 81 килограмма. Он в дополнительное время одолел иппоном Мусо Собирова из Узбекистана.
Ранее казахстанка Эсмигуль Куюлова также завоевала "бронзу" Азиатских игр. Она тоже победила соперницу из Узбекистана в дополнительное время, сравняв счет за секунду до конца схватки.
Следить за успехами казахстанской национальной сборной на Азиаде можно здесь.
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