Второй день летних Азиатских игр с участием сборной Казахстана: прямая трансляция

В понедельник, 25 сентября, в китайском Ханчжоу проходит второй день Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое интересное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

11.19. Севара Нишанбаева проиграла утешительную схватку дзюдоистке из ОАЭ Батсух и остается без медали.

11.17. Аблайхан Жубаназар вышел в полуфинал Азиады. Победил иппоном представителя Бахрейна Аскерби Гербекова.

10.42. Эсмигуль Куюлова продолжает поход за "бронзой". Казахстанская дзюдоистка выиграла у филиппинки Ватанабэ в утешительной схватке.

10.36. Данияр Шамшаев победил в утешительной схватке дзюдоиста из Кыргызстана и сразится за "бронзу" Азиады.

10.24. А вот Данияру Шамшаеву полуфинал Азиатских игр только снится. Таджикский дзюдоист Бехрузи Ходжазода оказался сильнее. Казахстанец сможет побороться максимум за "бронзу".

10.22 Аблайхан Жубаназар в четвертьфинале Азиады. Дзюдоист в весе до 81 кг победил Винга Квок Ли из Гонкнга.

10.05. Ботагоз Капанова в четвертьфинале турнира таеквондисток.



09.54. Эсмигуль Куюлова не смогла выйти в полуфинал. Дзюдоистка из Южной Кореи Джиджеонг Ким оказалась сильнее.



09.40. Алина Саркулова стала четвертой в маунтинбайке. "Золото" и "серебро" забрали китаянки, на третьем месте спортсменка из Ирана.

09.38. Разгораются страсти в пляжном волейболе! После 11.00 по времени Астаны состоится "казахстанская разборка" у мужчин. Тандемы Алдаш/Гурин и Яковлев/Богату оспорят, кто достоин играть в полуфинале.

09.34. Дзюдоист Данияр Шамшаев (до 73 кг) идет дальше! Бросил на "иппон" Нин Хонг Мака из Гонконга.

09.27. Дзюдоистка Нишанбаева проиграла сопернице из Тайбэя битву за выход в полуфинал. Но шанс на "бронзу" у нее остается.

09.23. Таеквондист Ыскак пробился в четвертьфинал Азиады. За выход в следующую стадию турнира он сразится с афганцем Мохсеном Резаи.

09.17. Ударно стартовал казахстанский таеквондист Елдос Ыскак. Он уже одержал две победы: над тиморцем Рего Крузом и ливанцем Рафаэлем Кудси.

09.12. А вот для дзюдоистки Анастасии Маяковой (до 70кг) Азиада завершена. Она в первой же схватке проиграла иранской дзюдоистке Барбат.

09.10. Начались соревнования в дзюдо. Севара Нишанбаева (до 57 кг) победила Фазилат Гулбоеву из Таджикистана, а Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) оказалась сильнее Мунхтседев из Монголии.

09.07. Отдельного внимания заслуживает бокс. Сегодня в Ханчжоу состоится два боя, за которыми мы будем пристально следить. В 12.00 по времени Астаны на ринг выйдет Наталья Богданова (до 66 кг), которая сразится с представительницей Саудовской Аравии Алнайми. В 18.30 свой первый поединок на этой Азиаде проведет чемпион мира-2021 Сакен Бибосынов (до 51 кг). Ему будет противостоять боец из Монголии Орхонтунгалан.

09.05. Вот как выглядит медальная таблица Азиатских игр на данный момент. Нашим спортсменам есть к чему стремиться!

фото: оргкомитет Азиады-2023

09.00. Мы начинаем наш онлайн летней Азиады. Сегодня, как обычно, будет много интересных событий.

С полным расписанием соревнований с участием казахстанских спортсменов вы можете ознакомиться здесь.