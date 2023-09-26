Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 27 сентября

В четвертый день игр Азиады казахстанцы выступят в 19 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Начнется личный турнир в настольном теннисе, а дзюдоисты проведут заключительный день в сватках в команде. Завершится личный турнир шахматистов, сообщает Prosports.kz.

Стендовая стрельба

7:00. Скит. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка

Даниил Почивалов, Александр Ещенко, Эдуард Ещенко

7:00. Скит. Мужчины. Командный турнир. Финал

7:00. Скит. Женщины. Квалификация. Вторая попытка

Зоя Кравченко, Ольга Панарина, Асем Орынбай

7:00. Скит. Женщины. Командный турнир. Финал

Пулевая стрельба

7:00. Винтовка из трех позиций с 50 м. Женщины. Квалификация

7:00. Винтовка из трех позиций с 50 м. Женщины. командный турнир. Финал

Александра Ли, Арина Алтухова, Елизавета Безрукова

7:00. Пистолет с 25 м. Квалификация. Женщины

7:00. Пистолет с 25 м. Квалификация. Командный турнир. Женщины

Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова, Сауле Алимбек

Фехтование

Командная шпага. Женщины. Четвертьфинал

12:30. Казахстан - Китай

Ульяна Писцова, София Николайчук, Александра Тамбовцева, Владислава Андреева

Плавание

8:00. Баттерфляй 100 м. Предварительный заплыв

София Сподаренко

8:14. Баттерфляй 100 м. Предварительный заплыв

Адильбек Мусин

8:28. Спина 100 м. Предварительный заплыв

Ксения Игнатова

9:04. Брасс 100 м. Предварительный заплыв

Аделаида Пчелинцева

9:31. Смешанная эстафета 4х100 м комплексным плаванием. Предварительный заплыв

Велотрек

8:00. Индивидуальный спринт. Квалификация. Мужчины

1/16 финала

Добор 1/16 финала

1/8 финала

Добор 1/8 финала

Сергей Пономарев, Андрей Чугай

Теннис

Одиночный разряд мужчины. Четвертьфинал

12:30. Денис Евсеев – Юсуке Ватануке (Япония)

Микст. Третий круг

11:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Таджикистан-1

Тхэквондо

7:00. Предварительные раунды. Женщины 67 кг, мужчины 68 кг, 80 кг

12:00 Финалы

Эльдар Биримбай (68 кг), Нурай Хусаинова (67 кг), Нурлан Мырзабаев (80 кг)

Дзюдо

Смешанные командные соревнования. Четвертьфинал

8:00. Казахстан - Южная Корея

Спортивная гимнастика

13:00 Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал

Амина Халимарден, Аида Бауыржанова

Гандбол

Групповой этап. Женщины

13:00. Казахстан – Узбекистан

Баскетбол

Групповой этап. Женщины

15:30. Казахстан – Филиппины

Водное поло

Групповой этап. Женщины

17:00. Казахстан - Китай

Настольный теннис

Женщины 1/32 финала

10:15. Анастасия Лаврова – Сонгджион Пион (КНДР)

Микст. 1/16 финала

15:45. Айдос Кенжигулов/Зауреш Акашева – Енксик Ри Сонгджион Пион (КНДР)

17:30. Алан Курмангалиев/Сарвиноз Миркадирова - Вуджин Ян/Джихи Ен (Южная Корея)

Бокс

Женщины. 1/8 финала

12:15. Назым Кызайбай (50 кг) – Сусма Таманг (Непал)

14:15. Сагындык Тогамбай (92 кг) – Бариахаан Дордж (Монголия)

Хоккей на траве

Групповой этап. Женщины

16:30. Казахстан - Китай

Шахматы

13:00. Индивидуальный турнир. Восьмой раунд. Мужчины

13:00. Индивидуальный турнир. Восьмой раунд. Женщины

15:00. Индивидуальный турнир. Девятый заключительный раунд. Мужчины

15:00. Индивидуальный турнир. Девятый заключительный раунд. Женщины

Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек

Баскетбол 3Х3

Групповой этап. Женщины

12:15. Казахстан – Непал

Групповой этап. Мужчины

13:05. Казахстан – Катар

Ушу

Полуфинал

17:30. Аян Турсын (52 кг) – И Ли (Китай)

Киберспорт

Dream Three Kingdoms 2

8:10. Казахстан - Филиппины

9:10. Казахстан – Узбекистан



