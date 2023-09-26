Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 27 сентября
Начнется личный турнир в настольном теннисе, а дзюдоисты проведут заключительный день в сватках в команде. Завершится личный турнир шахматистов, сообщает Prosports.kz.
Стендовая стрельба
7:00. Скит. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка
Даниил Почивалов, Александр Ещенко, Эдуард Ещенко
7:00. Скит. Мужчины. Командный турнир. Финал
7:00. Скит. Женщины. Квалификация. Вторая попытка
Зоя Кравченко, Ольга Панарина, Асем Орынбай
7:00. Скит. Женщины. Командный турнир. Финал
Пулевая стрельба
7:00. Винтовка из трех позиций с 50 м. Женщины. Квалификация
7:00. Винтовка из трех позиций с 50 м. Женщины. командный турнир. Финал
Александра Ли, Арина Алтухова, Елизавета Безрукова
7:00. Пистолет с 25 м. Квалификация. Женщины
7:00. Пистолет с 25 м. Квалификация. Командный турнир. Женщины
Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова, Сауле Алимбек
Фехтование
Командная шпага. Женщины. Четвертьфинал
12:30. Казахстан - Китай
Ульяна Писцова, София Николайчук, Александра Тамбовцева, Владислава Андреева
Плавание
8:00. Баттерфляй 100 м. Предварительный заплыв
София Сподаренко
8:14. Баттерфляй 100 м. Предварительный заплыв
Адильбек Мусин
8:28. Спина 100 м. Предварительный заплыв
Ксения Игнатова
9:04. Брасс 100 м. Предварительный заплыв
Аделаида Пчелинцева
9:31. Смешанная эстафета 4х100 м комплексным плаванием. Предварительный заплыв
Велотрек
8:00. Индивидуальный спринт. Квалификация. Мужчины
1/16 финала
Добор 1/16 финала
1/8 финала
Добор 1/8 финала
Сергей Пономарев, Андрей Чугай
Теннис
Одиночный разряд мужчины. Четвертьфинал
12:30. Денис Евсеев – Юсуке Ватануке (Япония)
Микст. Третий круг
11:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Таджикистан-1
Тхэквондо
7:00. Предварительные раунды. Женщины 67 кг, мужчины 68 кг, 80 кг
12:00 Финалы
Эльдар Биримбай (68 кг), Нурай Хусаинова (67 кг), Нурлан Мырзабаев (80 кг)
Дзюдо
Смешанные командные соревнования. Четвертьфинал
8:00. Казахстан - Южная Корея
Спортивная гимнастика
13:00 Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал
Амина Халимарден, Аида Бауыржанова
Гандбол
Групповой этап. Женщины
13:00. Казахстан – Узбекистан
Баскетбол
Групповой этап. Женщины
15:30. Казахстан – Филиппины
Водное поло
Групповой этап. Женщины
17:00. Казахстан - Китай
Настольный теннис
Женщины 1/32 финала
10:15. Анастасия Лаврова – Сонгджион Пион (КНДР)
Микст. 1/16 финала
15:45. Айдос Кенжигулов/Зауреш Акашева – Енксик Ри Сонгджион Пион (КНДР)
17:30. Алан Курмангалиев/Сарвиноз Миркадирова - Вуджин Ян/Джихи Ен (Южная Корея)
Бокс
Женщины. 1/8 финала
12:15. Назым Кызайбай (50 кг) – Сусма Таманг (Непал)
14:15. Сагындык Тогамбай (92 кг) – Бариахаан Дордж (Монголия)
Хоккей на траве
Групповой этап. Женщины
16:30. Казахстан - Китай
Шахматы
13:00. Индивидуальный турнир. Восьмой раунд. Мужчины
13:00. Индивидуальный турнир. Восьмой раунд. Женщины
15:00. Индивидуальный турнир. Девятый заключительный раунд. Мужчины
15:00. Индивидуальный турнир. Девятый заключительный раунд. Женщины
Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек
Баскетбол 3Х3
Групповой этап. Женщины
12:15. Казахстан – Непал
Групповой этап. Мужчины
13:05. Казахстан – Катар
Ушу
Полуфинал
17:30. Аян Турсын (52 кг) – И Ли (Китай)
Киберспорт
Dream Three Kingdoms 2
8:10. Казахстан - Филиппины
9:10. Казахстан – Узбекистан