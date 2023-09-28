Бронзовую медаль Азиады завоевали казахстанские саблисты

Мужская команда Казахстана по фехтованию на саблях заняла третье место на Азиатских играх, которые продолжаются в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Национальном олимпийском комитете 28 сентября, казахстанские спортсмены стали третьими в командных соревнованиях. Команда наших саблистов дошла до полуфинала, в котором уступила спортсменам из Южной Кореи со счетом 41-45.

Выход в полуфинал гарантировал казахстанцам "бронзу". Очередную медаль в копилку национальной сборной положили Артем Саркисян, Жанат Набиев и Назарбай Саттархан.

Ранее еще одну бронзовую награду Азиады обеспечила казахстанской сборной Аян Турсын, занявшая третье место в соревнованиях по ушу.