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Бронзовую медаль Азиады завоевали казахстанские саблисты

Бронзу Азиады завоевали казахстанские саблисты Фото: pixabay
Мужская команда Казахстана по фехтованию на саблях заняла третье место на Азиатских играх, которые продолжаются в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете 28 сентября, казахстанские спортсмены стали третьими в командных соревнованиях. Команда наших саблистов дошла до полуфинала, в котором уступила спортсменам из Южной Кореи со счетом 41-45.

Выход в полуфинал гарантировал казахстанцам "бронзу". Очередную медаль в копилку национальной сборной положили Артем Саркисян, Жанат Набиев и Назарбай Саттархан.

Ранее еще одну бронзовую награду Азиады обеспечила казахстанской сборной Аян Турсын, занявшая третье место в соревнованиях по ушу.

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