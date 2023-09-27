Первое "золото" Азиады: что известно о женской команде Казахстана по стендовой стрельбе
Зоя Кравченко
Родилась в Шымкенте. Мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе. Участница летних Олимпийских игр 2020 года.
Фото: НОК РК
Золотая медалистка Чемпионата Азии 2022 года в личном и командном зачете, бронзовая медалистка в смешанной паре. Завоевала золото на Кубке Мира 2023 в Марокко. В ее активе также есть серебро Кубка Мира 2021 в Нью-Дели. Имеет четыре бронзовых медалей Кубков Мира.
Ольга Панарина
Родилась в Новосибирске, Россия. Мастер спорта Республики Казахстан по стендовой стрельбе.
Фото: НОК РК
Золотая медалистка Кубка Мира 2021 в Нью-Дели в командном зачете, серебряный призер в смешанной паре. Бронзовый призер Кубка Мира 2021 в Каире.
Асем Орынбай
Родилась в Алматинской области. Мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе. Участница летних Олимпийских игр 2020 года.
Фото: НОК РК
Золотая медалистка Чемпионата Азии 2021 в Эль-Кувейте. Имеет золото Чемпионата Азии 2022 в Алматы, Кубка Мира 2023 в Рабате и Кубка Мира 2023 в Алматы.