Лучшие шахматистки Казахстана помирились после конфликта в соцсетях

Лучшие шахматистки Казахстана – Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева, которые в конце марта 2023 года устроили "разборки" в социальных сетях, по всей видимости, помирились, сообщает Zakon.kz.

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Отметим, что Абдумалик и Асаубаева находятся в китайском городе Ханчжоу, в котором с 23 сентября проходят XIX Летние Азиатские игры. Накануне, 26 сентября, Бибисара в Instagram-Stories опубликовала ролик. В нем она показала сидящую рядом с ней радостную Жансаю, которая, увидев камеру, помахала фолловерам Асаубаевой.

Судя по всему, спортсменки решили оставить в прошлом все недопонимания, которые ранее произошли между ними.

25 марта 2023 года двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева выложила в соцсети пост, в котором раскритиковала другую именитую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик. По словам Асаубаевой, Абдумалик повела себя невежливо, покинув третий этап Гран-при ФИДЕ среди женщин в Индии, "якобы из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе".

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26 марта Жансая Абдумалик ответила Бибисаре Асаубаевой, которую обвинила в лицемерии. По словам Жансаи, она старалась не обращать внимания на "неоднократные неэтичные колкости" Бибисары, но решила все же "дать сдачи". Абдумалик отметила, что условиями, созданными организаторами турнира, были огорчены и разочарованы не только она, но и коллеги, "включая саму Асаубаеву".

Позднее глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович официально извинился перед участницами третьего этапа Гран-при Индии за ошибки организаторов турнира. Он адресовал письмо с извинениями 11 участницам, которые изъявили желание остаться на турнире. Но в этом списке не оказалось Жансаи Абдумалик.

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27 марта Бибисара Асаубаева призналась, что погорячилась, высказываясь о конфликте с Жансаей Абдумалик. Чемпионка попросила прощения у всех, "кого могла задеть".