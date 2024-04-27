Лучшая шахматистка Казахстана сделала заявление

Известная и лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева, которая с конца сентября 2023 года "пропала" из соцсетей, поделилась радостной новостью. Оказалось, семь месяцев назад хакеры взломали и удалили ее аккаунт в Instagram, но ей удалось его вернуть, сообщает Zakon.kz.

По словам шахматистки, ее аккаунт в Instagram был взломан и удален 26 сентября.

"Я вернулась. Мне очень непривычно, на самом деле, от этой мысли, потому что ровно семь месяцев назад, 26 сентября прошлого года, мой аккаунт взломали, к сожалению, еще и удалили. И в какой-то момент я потеряла надежду на его восстановление... Пару дней назад мне написал человек и маме, что мой аккаунт удалось восстановить, чему мы были безумно рады. Не знаю, это было больше похоже на чудо, по-моему", – рассказала Бибисара Асаубаева в Stories накануне, 26 апреля 2024 года.

Двукратная чемпионка мира по блицу отметила, что новый аккаунт, который она создала, когда потеряла надежду на восстановление старого, уже деактивирован.

Также шахматистка рассказала, что произошло с ней за семь месяцев.

"(Завоевала. – Прим. ред.) "бронзу" на Азиатских играх, впервые побывала в Англии (удивили цены на такси и размер номеров в отеле). К сожалению, на турнире сил хватило только на первую половину. Увидела любимых подруг, отметила Новый год с семьей, начала изучать языки и ходить на танцы, и мне исполнилось уже целых 20 лет. Потом успешно сыграла на "Аэрофлот Опен-2024", взяв первый женский приз. И… прыгнула с парашютом (это был один из подарков родителей). Заново я не родилась, но эмоции были фантастические. Теперь уговариваю родителей прыгнуть", – написала Бибисара Асаубаева под серией снимков, опубликованных в Instagram 27 апреля.

Она отметила, что жизнь не зависит от Instagram и соцсетей, "но вернуться всегда приятно".

"P. S. Пишите вопросы в комментариях или Stories, буду отвечать", – пообещала своим подписчикам Бибисара Асаубаева.

Соскучившиеся фолловеры обрадовались возвращению шахматистки и пожелали ей успехов в достижении новых вершин:

"Умничка".

"Молодец".

"С возвращением, наша чемпионка!"

"Желаю удачи и еще больших побед!"

"С возвращением, королева. Успехов в достижении новых вершин".

"С возвращением, рада встрече. С удовольствием наблюдаю твой жизненный путь".

Материал по теме Бибисара Асаубаева не смогла защитить титул чемпионки мира по блицу

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