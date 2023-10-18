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Опубликовано видео сенсационной победы Казахстана над Финляндией

спорт Фото: Instagram/kff_team
17 октября в Хельсинки сборная Казахстана одолела сборную Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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В матче особенное отличился футболист, полузащитник национальной сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов. Ему удалось оформить дубль. Голы он забил на 77 и 90 минутах.


Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу одержала победу над сборной Финляндии.

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