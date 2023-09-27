Копилку сборной Казахстана на Азиаде пополнила еще одна "бронза"

Сборная Казахстана завоевала еще одну бронзовую медаль на Азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу. В индивидуальных соревнованиях по стендовой стрельбе отличилась Асем Орынбай, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета 27 сентября, представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе заняла третье место в индивидуальных соревнованиях по скиту.

"В финале она набрала 45 очков. Китаянка Итинг Цзян завоевала "золото", набрав 57 очков и установив рекорд Азиады. Второй стала Гао Цзиньмей (Китай) – 55 очков", – говорится в сообщении.

Еще одна казахстанка, Ольга Панарина, заняла четвертое место с 34 очками.

Ранее женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала первое "золото" для национальной сборной.