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Копилку сборной Казахстана на Азиаде пополнила еще одна "бронза"

Асем Орынбай завоевала бронзу Азиады для сборной Казахстана Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала еще одну бронзовую медаль на Азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу. В индивидуальных соревнованиях по стендовой стрельбе отличилась Асем Орынбай, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета 27 сентября, представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе заняла третье место в индивидуальных соревнованиях по скиту.

"В финале она набрала 45 очков. Китаянка Итинг Цзян завоевала "золото", набрав 57 очков и установив рекорд Азиады. Второй стала Гао Цзиньмей (Китай) – 55 очков", – говорится в сообщении.

Еще одна казахстанка, Ольга Панарина, заняла четвертое место с 34 очками.

Ранее женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала первое "золото" для национальной сборной.

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