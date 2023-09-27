Еще одна "бронза" в копилке казахстанской сборной на Азиатских играх

Спортсменка национальной сборной Казахстана Аян Турсын завоевала бронзовую медаль в ушу-саньда на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале в весовой категории до 52 кг наша соотечественница уступила хозяину соревнований Юэяо Ли.

Ранее Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль в плавании, а Альмира Турсын – в ушу.

Также 27 сентября женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль на Азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу.

Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Стоит отметить, что казахстанские стрелки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).