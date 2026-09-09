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События

"Счастье выглядит совсем иначе": олимпийский чемпион Дмитрий Баландин обратился к жене

Баландин, жена, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 13:35 Фото: Instagram/dmitriy_balandin_
Знаменитый пловец, первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин 9 сентября 2026 года трогательно обратился к супруге, поздравив ее с годовщиной свадьбы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, рядом с мужчиной, которому действительно повезло, идет женщина, ради которой хочется становиться лучше.

"И мне повезло. Потому что рядом со мной – ты. Ты видела меня разным. Счастливым и уставшим. Уверенным в себе и сомневающимся. В моменты побед и в моменты, когда все шло совсем не так, как хотелось. И все это время ты оставалась рядом. Спасибо тебе за терпение. За понимание моих бесконечных поездок, звонков и планов. За то, что умеешь поддержать, когда это действительно нужно".Дмитрий Баландин

Но больше всего, как отмечает Баландин, он благодарен жене за семью.

"Сегодня я понимаю, что настоящее счастье выглядит совсем иначе: это возвращаться домой к тебе и нашей дочке. Обнимать вас и понимать, вот оно, самое главное. Мне очень нравится жизнь, которую мы строим вместе. Со всеми ее сложностями, смехом, путешествиями и маленькими моментами, которые со временем становятся самыми ценными воспоминаниями. Я не знаю, сколько всего еще ждет нас впереди. Но точно знаю, с кем хочу пройти этот путь. С годовщиной, любимая".Дмитрий Баландин

Также Баландин опубликовал серию фотографий из личного архива.

Дмитрий Баландин женился 9 сентября 2022 года. Его избранницей стала Кристина Тыныбаева – казахстанская спортсменка, мастер спорта по синхронному (артистическому) плаванию и бронзовый призер Азиатских игр 2014 года. До свадьбы пара встречалась на протяжении нескольких лет, а предложение Дмитрий сделал осенью 2021 года. Торжество прошло в его родном городе Алматы. Летом 2024 года у супругов родилась дочь.

В июне 2025 года Баландин был избран генеральным секретарем Федерации водных видов спорта РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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