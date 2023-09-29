Азиада-2022: очередное "серебро" завоевали казахстанцы

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады-2023, сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанские спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния – 36:35.

"Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании. Вчера наши саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде". Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

28 сентября 2023 года мужская команда Казахстана по фехтованию на саблях заняла третье место на Азиатских играх. Казахстанские спортсмены дошла до полуфинала, в котором уступила спортсменам из Южной Кореи со счетом 41-45.