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Азиада-2022: очередное "серебро" завоевали казахстанцы

Азиада-2022: очередное "серебро" завоевали казахстанцы Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады-2023, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В финале казахстанские спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния – 36:35.

"Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании. Вчера наши саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

28 сентября 2023 года мужская команда Казахстана по фехтованию на саблях заняла третье место на Азиатских играх. Казахстанские спортсмены дошла до полуфинала, в котором уступила спортсменам из Южной Кореи со счетом 41-45.

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