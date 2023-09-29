Илья Ильин рассмешил Казнет своими носками

Знаменитый казахстанский штангист Илья Ильин сегодня, 29 сентября 2023 года, опубликовал новый пост в Instagram. Под публикацией именитый спортсмен рассказал, чем заняты он и его жена дома, сообщает Zakon.kz.

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"Балдеем с женулей дома! Женуля болеет, а я сушусь! Вес 90,35", – написал под фото, в котором Ильин позирует с голым торсом.

Внимательные фолловеры отметили, что спортсмен и так находится в отличной форме, и пожелали его супруге скорейшего выздоровления. А других подписчиков рассмешили носки Ильина:

"Красавчик".

"Носки – огонь!"

"Наш красавчик".

"Всегда в форме".

"Носочки прикольные".

"Почему два разных носка".

"Обрати внимание на носки".

"Женуле крепкого здоровья!"

"Круто! Вот что значит чемпион".

"Носки топовые, как у "солнечных деток"!"

"Скорейшего выздоровления жене, а вы, как всегда, в супер форме!"

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23 сентября 2023 года Илья Ильин рассказал, что его супруга Татьяна серьезно заболела. По его словам, она простыла – появились насморк, кашель и температура. Поэтому в последнее время спортсмен не выкладывал роликов с супругой. Подробнее можете узнать здесь.