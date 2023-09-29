Илья Ильин рассмешил Казнет своими носками
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
"Балдеем с женулей дома! Женуля болеет, а я сушусь! Вес 90,35", – написал под фото, в котором Ильин позирует с голым торсом.
Внимательные фолловеры отметили, что спортсмен и так находится в отличной форме, и пожелали его супруге скорейшего выздоровления. А других подписчиков рассмешили носки Ильина:
- "Красавчик".
- "Носки – огонь!"
- "Наш красавчик".
- "Всегда в форме".
- "Носочки прикольные".
- "Почему два разных носка".
- "Обрати внимание на носки".
- "Женуле крепкого здоровья!"
- "Круто! Вот что значит чемпион".
- "Носки топовые, как у "солнечных деток"!"
- "Скорейшего выздоровления жене, а вы, как всегда, в супер форме!"
Материал по теме
23 сентября 2023 года Илья Ильин рассказал, что его супруга Татьяна серьезно заболела. По его словам, она простыла – появились насморк, кашель и температура. Поэтому в последнее время спортсмен не выкладывал роликов с супругой. Подробнее можете узнать здесь.