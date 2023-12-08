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Илья Ильин назвал свою дочь "вредным подростком"

Илья Ильин назвал свою дочь "вредным подростком" Фото: Instagram/ilyailyinforever
Знаменитый казахстанский штангист Илья Ильин накануне, 7 декабря 2023 года, опубликовал видеоролики с 14-летней дочерью от первого брака Миланой. Он устроил день шопинга для наследницы, а с выбором ей помогала вторая жена спортсмена Татьяна, сообщает Zakon.kz.

На первом видео Ильин спросил у Миланы, как у нее дела, и попросил ее передать своим подписчикам привет, но дочь ответила лаконично: "Нет".

"У кого ребенок тинейджер? Подросток 14-летний вредный, а? Все меня понимают?" – спросил Ильин у своих подписчиков.

Большинство фолловеров успокоили именитого спортсмена, написав, что и у них дети такие же. Другие же посоветовали Ильину выяснить, откуда идет эта вредность. Третьи вовсе отметили, что жена атлета – просто красавица:

  • "Вредный подросток! Наша любимка!"
  • "У нас тоже есть дома такой подросток".
  • "Жена у вас просто красавица! Хорошая".
  • "Надо ценить такого прекрасного отца, как Илья".
  • "Илюш, просто надо глубоко подумать и уточнять, откуда идет эта вредность".
  • "Илюша, все хорошо, не переживайте. Все дети так ведут в подростковом возрасте".
  • "О, моя 14-летка категорически против того, чтоб ее фотографировали, а уж тем более снимали на видео".

На втором видео Ильин отметил, что его дочь не вредная, и что дело просто в подростковом периоде.

"Упакованный ребенок, счастливый, улыбается. Не, на самом деле она не вредная. Она самая классная девчонка на земле... Просто ей 14 лет", – сказал он.

А супруга спортсмена согласилась с ним и объяснила, почему Милана не хочет, чтобы ее снимали на видео.

"Да, просто ты снимаешь в такие моменты... Самый красивый ракурс всегда берут папа и муж", – отметила Татьяна Ильина.

10 ноября 2023 года Илья Ильин на казахском языке поздравил дочку с днем рождения. Подробности по ссылке.

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