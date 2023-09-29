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Очередную медаль на Азиатских играх завоевали казахстанские спортсмены

велоспорт Фото: министерство туризма и спорта РК
Мужская сборная Казахстана по велотреку заняла 3-е место в финале программы мэдисон, сообщает Zakon.kz.

От сборной Казахстана выступали Артем Захаров и Рамис Динмухамедов.

Золотую медаль завоевала сборная Японии (54 очка), серебряную – южнокорейские спортсмены (54 очка), а сборная Казахстана замкнула тройку с 37 очками.

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