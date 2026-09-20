Алексей Луценко принес Казахстану второе "золото" Азиатских игр

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль на XX летних Азиатских играх, которые проходят в Айти-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Луценко стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом в мужском шоссейном велоспорте. Эта награда стала вторым "золотом" сборной Казахстана в первый соревновательный день.

Для Луценко нынешние Азиатские игры стали четвертыми в карьере, а завоеванное "золото" – пятым. Ранее он побеждал в индивидуальной гонке на Играх в Инчхоне, Джакарте и Ханчжоу. В 2018 году в Джакарте казахстанец также выиграл групповую гонку, а на Азиаде в Ханчжоу стал в этой дисциплине серебряным призером.

Луценко также является чемпионом Азии 2017 года и чемпионом мира 2012 года среди спортсменов до 23 лет.

XX летние Азиатские игры проходят в Айти-Нагое с 19 сентября по 4 октября.

Первое "золото" для Казахстана ранее завоевала велогонщица Рината Султанова.