#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
Спорт

Алексей Луценко принес Казахстану второе "золото" Азиатских игр

Алексей Луценко, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 12:26 Фото: Министерство туризма и спорта РК
Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль на XX летних Азиатских играх, которые проходят в Айти-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Луценко стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом в мужском шоссейном велоспорте. Эта награда стала вторым "золотом" сборной Казахстана в первый соревновательный день.

Для Луценко нынешние Азиатские игры стали четвертыми в карьере, а завоеванное "золото" – пятым. Ранее он побеждал в индивидуальной гонке на Играх в Инчхоне, Джакарте и Ханчжоу. В 2018 году в Джакарте казахстанец также выиграл групповую гонку, а на Азиаде в Ханчжоу стал в этой дисциплине серебряным призером.

Луценко также является чемпионом Азии 2017 года и чемпионом мира 2012 года среди спортсменов до 23 лет.

XX летние Азиатские игры проходят в Айти-Нагое с 19 сентября по 4 октября.

Первое "золото" для Казахстана ранее завоевала велогонщица Рината Султанова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Алексей Луценко пятое золото
13:20, 03 октября 2023
Велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану пятое золото Азиады
Диас Кенжебек принес седьмое "золото" на Азиатских пара играх
18:58, 26 октября 2023
Диас Кенжебек принес седьмое "золото" Казахстану на Азиатских пара играх
Велогонщица Рината Султанова
08:00, Сегодня
Казахстан завоевал первую золотую медаль на Азиатских играх
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Софья Берульцева благодарит всех на Азиаде
13:38, Сегодня
Каратистка Софья Берульцева выиграла Азиаду и принесла Казахстану четвёртое "золото" Игр
Казахстанский каратист Жоламан Бигабыл на ковре Азиады
13:18, Сегодня
Казахстанский каратист Жоламан Бигабыл стал чемпионом Азиатских игр в Японии
sportarena.kz
13:07, Сегодня
Казахстанские пляжники Абдулмажид и Яковлев с поражения стартовали на Азиаде в Японии
Казахстанка в атаке
13:02, Сегодня
Казахстанские гандболистки потерпели второе поражение, уступив Южной Корее на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: