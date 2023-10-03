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Казахстанец Данил Мусабаев завоевал серебряную медаль Азиады

Данил Мусабаев серебро Фото: Telegram/olympickz
3 октября 2023 года казахстанец Данил Мусабаев завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2022 в батутной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

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Второе место в финале ему принесли 52.270 балла. Золотую медаль завоевал китаец Лангю Ян - 59.850 балла. Японец Хирото Ямада показал третий результат - 57.100 балла.

Пирмаммад Алиев финишировал седьмым.

Отметим, что в активе сборной Казахстана уже 44 медали (пять "золота", десять "серебра" и 29 "бронз").

Ранее сообщалось, что велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану пятое золото Азиады.

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Он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 километра.

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