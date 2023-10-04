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Лига чемпионов: итоги матчей за 3 октября

Лига чемпионов, итоги матчей за 3 октября Фото: pexels
Во вторник, 3 октября, в Лиге чемпионов прошли восемь игр, среди которых захватывающие матчи между "Галатасараем" и "Манчестером Юнайтед", "Реалом" и "Наполи", а также "Баварией" и "Копенгагеном", сообщает Zakon.kz.

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Группа А

"Копенгаген" (Дания) – "Бавария" (Германия) – 1:2

Голы забили: Лукас Лерагер на 56-й минуте, Джамал Мусиала на 67-й минуте, Матис Тель на 83-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Галатасарай" (Турция) – 2:3

Голы: Расмус Хойлунд на 17-й и 67-й минутах, Вильфред Заха на 23-й минуте, Керем Актюркоглу на 71-й минуте и Икарди на 81-й минуте.

Группа B. Второй тур

"Ланс" (Франция) – "Арсенал" (Англия) – 2:1

Голы: Габриэль Жезус на 14-й минуте, Адриен Томассон на 25-й минуте, Эль Ваи на 69-й минуте.

"ПСВ" (Нидерланды) – "Севилья" (Испания) – 2:2

Голы: Неманья Гудель на 68-й минуте, Люук де Йонг на 86-й минуте (с пенальти), Юсеф Эн-Несири на 87-й минуте и Джордан Тезе в дополнительное время.

Группа C. Второй тур

"Унион" (Германия) – "Брага" (Португалия) – 2:3

Голы: Шеральдо Бекер на 30-й и 37-й минутах, Сику Ньякате на 41-й минуте, Вингер Брума на 51-й минуте, Андре Каштру в дополнительное время.

"Наполи" (Италия) – "Реал" (Испания) – 2:3

Голы: Лео Эстигор на 19-й минуте, Петр Зелиньски на 54-й минуте (с пенальти), Винисиус Жуниор на 27-й минуте, Джуд Беллингем на 34-й минуте, Алекс Мерет на 78-минуте (автоголом).

Группа D. Второй тур

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 0:2

Голы: Микель Оярсабаль на 7-й минуте, Брайс Мендес на 27-й минуте.

"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:0

Единственный гол на 62-й минуте забил Маркус Тюрам.


Накануне в Ханчжоу завершился десятый соревновательный день летних Азиатских игр. Турнирную таблицу по итогам дня можно посмотреть здесь.

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