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Что творится в 11-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

Что творится в одиннадцатый день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК
В китайском Ханчжоу проходит одиннадцатый день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

18.42. Штангист Александр Уваров - бронзовый призер Азиады в категории до 81 кг.

17.29. Максат Сайлау проиграл японцу Суми. Наш борец остался без медали Азиады. 

17.20. Наталья Богданова проиграла полуфинальный бой сопернице из Таиланда и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в боксе.

16.30. У Азата Садыкова бронзовая медаль Азиады. Соперник казахстанского борца не вышел на ковёр из-за травмы.

16.15. Меиржан Шермаханбет проиграл схватку за "золото" Азиады японцу Эндо 3:4.

15.26. Айдос Султангали проигрывает схватку за бронзовую медаль борцу из Северной Кореи. 

14.30. Новости водного поло. Мужская сборная Казахстана обыграла команду Сингапура 22:4.

14.03. Женская сборная Казахстана по волейболу проиграла соперницам из Таиланда 0:3.

13.12. Казахстанские бадминтонисты Панарин и Смагулова в 1/8 финала турнира в миксте проиграли китайской паре.

12.31. Карина Ибрагимова в финале турнира по боксу. Одержала победу над Самадовой из Таджикистана решением судей. 

11.49. В Ханчжоу завершилась гонка на шоссе в велоспорте. Казахстанки Султанова и Умутжанова финишировали на 16 и 17 месте.

10.36. Итак, все четверо наших борцов остаются в борьбе за медали. С 15.00 по времени Астаны стартуют схватки за "бронзу" и "золото". Айдс Султангали, Азат Садыков и Максат Сайлау (прошел через утешительную схватку) сразятся за бронзовые награды. Меиржан Шермаханбет будет биться за золотую медаль.

10.22. Айдос Султангали проигрывает в полуфинале японцу Сузуки.

10.18. Азат Садыков проиграл Акжолу Махмудову схватку за выход в финал.

10.09. Меиржан Шермаханбет провел невероятную полуфинальную схватку. Проигрывал 0:7, потом 4:9 и бросил соперника из Ирана на туше! Меиржан будет бороться за "золото" в финале!

09.57. Соревнования у борцов проходят стремительно. Только недавно начались квалификационные схватки, а уже стартуют полуфиналы! 

09.56. Айдос Султангали в тяжелейшей и нервной схватке проходит в полуфинал, победив иранца Далхани 4:2.

09.53. Новости скалолазания (да, этот вид спорта тоже есть в программе Азиатских игр). В скоростной  эстафете мужская сборная Казахстана прошла квалификацию, заняв 4-е место.

09.38. Вот как выглядит медальная таблица летних Азиатских игр в Ханчжоу на данный момент.

Медальная таблица Азиады-2022

фото: оргкомитет Азиады-2022

09.35. Айдос Султангали за выход в полуфинал будет бороться с иранцем Мейсамом Далхани.

09.32. Ох, какие же сложные соперники достались нашим борцам в полуфинале. Азат Садыков встретится на ковре с двукратным чемпионом мира Акжолом Махмудовым из Кыргызстана, а Меиржан Шермаханбет – с иранцем Сеедом Сохраби.

09.25. Бадминтонист Дмитрий Панарин проиграл представителю Индии матч за выход в четвертьфинал со счетом 0:2.

09.24. Максат Сайлау (до 87 кг) без шансов уступил в схватке за выход в полуфинал узбекскому борцу Бердимуртову.

09.23. Борец Меиржан Шермаханбет в полуфинале Азиады! Победил в непростой схватке соперника из Китая Лея Ли.

09.20. В Ханчжоу стартовали соревнования по греко-римской борьбе. Айдос Султангали, Меиржан Шермаханбет, Азат Садыков, Максат Сайлау свои первые схватки выиграли.

09.16. В стрельбе из лука в дисциплине компаунд сборная Казахстана проиграла лучникам из китайского Тайбэя в матче за "бронзу" со счетом 154:157.

09.12. С полным расписанием сегодняшнего дня соревнований можно ознакомиться здесь.

09.10. Доброе утро! Начинаем традиционный онлайн соревнований летних Азиатских игр.


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