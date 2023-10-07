Что творится в 14-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

В китайском Ханчжоу проходит четырнадцатый день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

14.38. Софья Берульцева вышла финал соревнований в каратэ в категории свыше 68 кг!

13.38. Бронзовая медаль в синхронном плавании! Отличился дуэт Ясмин Туякова/Арина Пушкина.

13.20. Мариан Урдабаева - бронзовый призер Азиатских игр в джиу-джитсу.

13.18. Дидар Амирали проиграл каратисту из Иордании и сразится за "бронзу".

13.02. Дидар Амирали в полуфинале Азиады.

12.45. Каратист Дидар Амирали пробился в четвертьфинал Азиады.

12.30. Каратист Дидар Амирали стартовал с победы на Азиаде и вышел в 1/8 финала.

12.20. Серебряная медаль в гребном слаломе! Анастасия Ананьева стала второй в финальном заезде в каноэ.

11.07. Даулетбеков и Есенгали остались без медалей в вольной борьбе. Батырмурзаев и Ергали будут бороться за "бронзу " в своих категориях.

10.50. Юсуп Батырмурзаев без шансов уступает иранцу Заре в полуфинале.

10.40. Алишер Ергали проиграл за выход в финал иранцу Голеиджу.

10.28. Азамат Даулетбеков проиграл в четвертьфинале узбекскому борцу Шапиеву 3:4.

10.22. Юсуп Батырмурзаев вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе в категории до 125 кг.

10.17. "Вольник" Дархан Есенгали проиграл Бекзоду Абдурахмонову из Узбекистана в борьбе за выход в полуфинал.

09.55. Алишер Ергали победил японца Ишигуро и вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг.

09.48. Завершаются соревнования в стрельбе из лука. В "матче" за "бронзу" Ильфат Абдуллин проиграл лучнику из Южной Кореи.

09.43. Всё четверо казахстанских борцов одержали победы в стартовых схватках.

09.18. Плавание на открытой воде. Лев Черепанов стал десятым на дистанции 10 км.

09.10. В джиу-джитсу будет "бронзовая" схватка по-казахстански! В весе до 63 кг Ажар Салыкова встретится с Мариан Урдабаевой.

09.08. Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований каратистов! После обеда он сразится за "золото" с представителем Малайзии Мухаммадом Бин Аб Маликом.

09.05. Вот как выглядит на данный момент медальная таблица Азиады.





фото: оргкомитет Азиады-2022

09.02. С расписанием состязаний вы можете ознакомиться здесь.



09.00. Доброе утро! Начинаем наш традиционный онлайн летней Азиады. Сегодня - предпоследний день соревнований.