Закроет ли "Бавария" международный сезон "красным дьяволам"?

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам вторника в Лиге чемпионов.

Группа А. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бавария" (Германия). 13 декабря, 02:00 (время Астаны).

После матча стартового тура группового этапа, состоявшегося в Мюнхене и завершившегося победой хозяев со счетом 4:3, казалось, что именно "Бавария" с "Манчестер Юнайтед" без проблем займут два первых места в квартете А и вместе выйдут в плей-офф главного еврокубка.

И если "красная машина" полностью оправдала возложенные на нее ожидания, досрочно финишировав первой, то "дьяволы" рискуют вообще остаться без евровесны. А уж выход МЮ в 1/8-ю Лиги чемпионов во многом вообще от них не зависит.

После пяти туров манкунианцы замыкают таблицу своей группы. Победа над сильнейшим клубом Германии гарантирует британцам третье итоговое место, но второе они смогут занять лишь при условии собственного выигрыша и ничейного результата в матче "Копенгаген" – "Галатасарай".

Однако даже свою часть задачи "Юнайтед" будет решить неимоверно тяжело. Пусть у "Баварии" уже и нет турнирной мотивации, на "Олд Траффорд" она будет рубиться не на шутку. После разгрома 1:5 в Бундеслиге от "Айнтрахта" клубное руководство может и не простить главному тренеру Томасу Тухелю второе кряду фиаско.

К слову, "красные дьяволы" на минувших выходных тоже крупно проиграли во внутреннем первенстве, пропустив на своем поле три безответных мяча от "Брайтона". Так что к очному сражению противники подходят в одинаково скверном психологическом состоянии.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита битвы при Манчестере, отдавая небольшое предпочтение гостям из Мюнхена: П1 – 2.81, Х – 4.04, П2 – 2.27. При этом самый популярный букмекер страны практически не сомневается в том, что матч в "Театре мечты" будет "верховым": Тотал (2.5) бол – 1.51.

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Фото: Olimpbet

Группа D. "Интер" (Италия) – "Реал Сосьедад" (Испания). 13 декабря, 02:00

Эти команды заблаговременно обеспечили себе путевки в плей-офф ЛЧ-2023/24, оставив конкурентов по квартету D – "Ред Булл Зальцбург" и "Бенфику" – далеко позади себя.

"Интеру" с "Реал Сосьедадом" осталось определить победителя группы. К матчу в Милане соперники подходят с равным количеством очков – их у обеих команд по 11. Баски опережают итальянцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

Таким образом, в случае мира и в ответном матче клуб из Сан-Себастьяна сохранит за собой первое место.

Впрочем, аналитики Olimpbet полагают, что выигрыш "Интера" – наиболее вероятный исход противостояния на стадионе "Джузеппе Меацца": П1 – 1.67, Х – 3.96, П2 – 5.15. А самый вероятный счет матча в Милане, по мнению букмекера № 1в Казахстане, победа хозяев 1:0 с кэфом 7.5.

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