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Как выглядит медальная таблица Азиады после 11 дня соревнований

Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК
4 октября в Ханчжоу завершился 11 соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Главным событием сегодняшнего дня стал выход в финал Карины Ибрагимовой и "бронза" Натальи Богдановой в боксе, а также серебряная медаль борца греко-римского стиля Мейржана Шермаханбета

После одиннадцатого дня соревнований в активе сборной Казахстана 5 золотых, 11 серебряных  и 35 бронзовых наград.

В общем медальном зачете сборная Казахстана занимает 13-е место.

Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований

фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как проходил этот день Азиады, можно узнать здесь.

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