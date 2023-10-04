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Казахстанский борец Мейржан Шермаханбет стал серебряным медалистом Азиады

Казахстанский борец Мейржан Шермаханбет стал серебряным медалистом Азиады Фото: Instagram/shermakhanbet_m
Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет пополнил копилку нашей сборной еще одной серебряной медалью на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай). Это 11-е "серебро" сборной Казахстана в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский палуан в решающей схватке за "золото" азиатских соревнований встречался с японцем Кацуаки Эндо. Поединок дважды останавливали из-за микротравм Мейржана, в итоге он минимально уступил оппоненту (3:4) и удостоился серебряной награды. 

Вечерняя финальная сессия Азиады началась для казахстанских борцов неудачно. В схватке за бронзовую медаль не смог одолеть соперника Айдос Султангали, выступавший в весовой категории до 60 кг.

4 октября также ждут выхода на ковер Азат Садыков (до 77 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг), которые выступят в поединках за третье место.

Сейчас в активе сборной Казахстана на Азиатских играх 48 медалей: пять золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые награды.

За прямой трансляцией с Азиады можно следить здесь.

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