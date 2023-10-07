Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
фото: пресс-служба НОК РК
7 октября в Ханчжоу завершился 14-й соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.
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Главным событием сегодняшнего дня стало выступление каратистки Софьи Берульцевой, которая завоевала награду высшей пробы. Ей не было равных в весовой категории свыше 68 килограммов.
В общем зачете сборная Казахстана занимает 11-е место.
фото: оргкомитет Азиады-2022
О том, как прошли соревнования Азиады сегодня, можно узнать здесь.
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