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Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований

Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований фото: пресс-служба НОК РК
7 октября в Ханчжоу завершился 14-й соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Главным событием сегодняшнего дня стало выступление каратистки Софьи Берульцевой, которая завоевала награду высшей пробы. Ей не было равных в весовой категории свыше 68 килограммов.

В общем зачете сборная Казахстана занимает 11-е место.

Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований

фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как прошли соревнования Азиады сегодня, можно узнать здесь.

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