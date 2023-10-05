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Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана

Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана фото: скриншот видео
Велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль, ставшую шестой для сборной Казахстана на Азиаде, сообщает Zakon.kz.

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За восемьдесят километров до финиша Алексей Луценко ушел в отрыв. Вскоре его нагнал Евгений Федоров. Всю оставшуюся дистанцию они проехали в лидерах. На финише казахстанские велосипедисты не стали соревноваться, а завершили гонку вместе. Чуть раньше финишную прямую пересек Евгений, а Алексей стал вторым.

После шестой золотой награды сборная Казахстана поднялась в медальном зачете Азиады на 12-е место.

Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого

фото: оргкомитет Азиады-2022


О том, как проходит этот день Азиады, можно узнать здесь.

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