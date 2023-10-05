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Что творится в 12-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

Прямая трансляция Азиатских игр с участием Казахстана фото: пресс-служба НОК РК
В китайском Ханчжоу проходит двеннадцатый день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

15.06. Ислам Умаев проигрывает в схватке за бронзовую медаль узбекскому борцу Ассакалову.

14.58. Асылжан Бектай становится седьмым в состязании тяжелоатлетов в весе до 96 кг. 

14.43. В 15.00 по времени Астаны начнутся схватки за медали в греко-римской борьбе. В весе до 97 кг в битве за "бронзу" Ислам Умаев встретится с Рустамом Ассакаловым из Узбекистана, а в категории до 130 кг Алимхан Сыздыков оспорит бронзовую награду с борцом из Туркменистана Айбегшазадом Кураевым.

14.28. Вот как выглядит медальная таблица Азиады прямо сейчас.

Медальная таблица Азиады

фото: оргкомитет Азиады-2022

14.20. Нуржан Батырбеков - чемпион Азиатских игр! В финале в весе до 69 кг в джиу-джитсу он победил соперника из ОАЭ 4:2 и принес седьмую золотую медаль сборной Казахстана!

14.12. Алдияр Серик стал бронзовым призером Азиады в джиу-джитсу. В схватке за бронзовую награду в весе до 69 кг он победил сингапурца Ноаха Лима 2:0.

14.09. В гребном слаломе на каноэ Анастасия Ананьева прошла квалификацию.

13.49. Мансур Хабибулла - бронзовый призер Азиады в джиу-джитсу в категории до 62 кг. Победил в схватке за "бронзу" филиппинца Марка Александра Лима 6:2.

13.14. Женская сборная Казахстана по гандболу проиграла матч за "бронзу" гандболисткам Китая 26:39. 

12.58. Лаура Аликул в финале соревнований в каратэ! Победила соперницу из Индонезии и будет биться за "золото" против каратистки из Китая.

12.42. Мужская сборная Казахстана проиграла четвертьфинал в стрельбе из лука команде Китайского Тайбэя.

12.36. Прекрасно отработавший всю гонку велосипедист Дмитрий Груздев финиширует пятым.

12.35. Каратистка Лаура Аликул побеждает в четвертьфинальном поединке соперницу из Вьетнама. На официальном сайте Азиады пересмотрен результат!

12.33. Лучше финиша не придумать! Алексей Луценко и Евгений Федоров не стали биться на финише: Евгений приехал чуть раньше, а Алексей финишировал вторым! Есть золотая и серебряная медали!

12.18. 10.7 км до финиша в велогонке!  Алексей Луценко и Евгений Федоров продолжают лидировать.

11.44. Назгуль Рахаева проиграла утешительную схватку в джиу-джитсу сопернице из Вьетнама и выбывает из борьбы за "бронзу".

11.26. Дархан Нортаев проигрывает утешительную схватку сопернику из Филиппин и остается без шансов на медаль в джиу-джитсу.

11.23. Евгений Федоров и Алексей Луценко лидируют за 53.6 км до финиша в велогонке.

11.00. Евгений Федоров догнал нашего Алексея Луценко. За 72.5 км до финиша наши велогонщики лидируют вдвоем.

10.56. Мансур Хабибулла проиграл полуфинальную схватку в джиу-джитсу., а Назгуль Рахаева не смогла победить в четвертьфинале.

10.47. За 80 км до финиша в групповой гонке оторвался от пелотона наш велогонщик Алексей Луценко. Не рановато ли пошел в отрыв?

10.42. В женской борьбе у нас сегодня точно не будет медали. Мария Седнева проиграла утешительную схватку, а остальные казахстанские спортсменки не добрались даже до этой стадии.

10.40. Асемхан Исаханова и Дархан Нортаев проигрывают свои схватки в джиу-джитсу.

10.33. Ислам Умаев и Алимхан Сыздыков проиграли свои полуфинальные схватки борцам из Ирана и будут бороться за "бронзу".

10.28. Стремительно проходят соревнования у каратистов. Уже прошли полуфиналы и есть прекрасная новость: наш Нурканат Ажиканов одержал волевую победу над соперником из Малайзии и будет биться за "золото"!

10.09. Нурканат Ажиканов в полуфинале соревнований каратистов.

09.55. Ислам Умаев в полуфинале Азиады в греко-римской борьбе в категории до 97 кг. Проигрывал в четвертьфинале борцу из Туркменистана Агаммедову 0:3, но перевернул исход схватки и победил 11:3.

09.53. На Азиаде начались соревнования каратистов. Нурканат Ажиканов в кумитэ вышел в четвертьфинал. На этой же стадии турнира свой поединок проведет и Лаура Аликул.

09.50. Борец-тяжеловес Алимхан Сыздыков в полуфинале Азиады. Победил со счетом 9:1 Темурбека Насимова из Узбекистана.

09.38. Нуржан Батырбеков в финале соревнований по джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг. 

09.37. Серик Алдияр проигрывает полуфинальную схватку в джиу-джитсу сопернику из ОАЭ.

09.36. Эмма Тиссина и Мария Седнева проиграли свои схватки соперницам из Китая.

09.24. Вот как выглядит медальная таблица Азиады на данный момент.

Медальная таблица Азиады

фото: оргкомитет Азиады-2022

09.20. Завершились соревнования марафонцев. Коеч Шадрак Кумитай занял 16 место у мужчин. Жанна Мамажанова Жанна стала 11-й в женском забеге.

09.17. Стартовала групповая гонка в велоспорте. Дистанция немаленькая: 207.7 км!  После первых 32 км дистанции в группе лидеров наш Алексей Луценко.

09.14. В стрельбе из лука в командных соревнованиях у женщин в дисциплине компаунд сборная Казахстана проиграла в четвертьфинале лучницам из Индонезии 229:232.

09.12. Начались состязания в женской борьбе (и еще будут разыграны медали у греко-римлян в двух весовых категориях). Эмма Тиссина и Мария Седнева первые схватки выиграли, а вот Светлана Анкичева уступила сопернице из Южной Кореи.

09.07. На Азиаде стартовали соревнования в джиу-джитсу. Алдияр Серик, Нуржан Батырбеков вышли в полуфинал соревнований. Дархан Нортаев победил в первой схватке и скоро проведут вторую.

09.05. Сегодня завершается турнир у боксеров. Вот расписание финалов с участием казахстанцев.

17:00. Карина Ибрагимова - Ю Тинг Лин (Китайский Тайбэй) 

19:15. Камшыбек Кункабаев - Баходир Джалолов (Узбекистан) 

09.01. С подробным расписанием соревнований с участием казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.

09.00. Доброе утро! Начинаем наш традиционный онлайн летней Азиады в Ханчжоу.

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