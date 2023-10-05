Что творится в 12-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
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15.06. Ислам Умаев проигрывает в схватке за бронзовую медаль узбекскому борцу Ассакалову.
14.58. Асылжан Бектай становится седьмым в состязании тяжелоатлетов в весе до 96 кг.
14.43. В 15.00 по времени Астаны начнутся схватки за медали в греко-римской борьбе. В весе до 97 кг в битве за "бронзу" Ислам Умаев встретится с Рустамом Ассакаловым из Узбекистана, а в категории до 130 кг Алимхан Сыздыков оспорит бронзовую награду с борцом из Туркменистана Айбегшазадом Кураевым.
14.28. Вот как выглядит медальная таблица Азиады прямо сейчас.
фото: оргкомитет Азиады-2022
14.20. Нуржан Батырбеков - чемпион Азиатских игр! В финале в весе до 69 кг в джиу-джитсу он победил соперника из ОАЭ 4:2 и принес седьмую золотую медаль сборной Казахстана!
14.12. Алдияр Серик стал бронзовым призером Азиады в джиу-джитсу. В схватке за бронзовую награду в весе до 69 кг он победил сингапурца Ноаха Лима 2:0.
14.09. В гребном слаломе на каноэ Анастасия Ананьева прошла квалификацию.
13.49. Мансур Хабибулла - бронзовый призер Азиады в джиу-джитсу в категории до 62 кг. Победил в схватке за "бронзу" филиппинца Марка Александра Лима 6:2.
13.14. Женская сборная Казахстана по гандболу проиграла матч за "бронзу" гандболисткам Китая 26:39.
12.58. Лаура Аликул в финале соревнований в каратэ! Победила соперницу из Индонезии и будет биться за "золото" против каратистки из Китая.
12.42. Мужская сборная Казахстана проиграла четвертьфинал в стрельбе из лука команде Китайского Тайбэя.
12.36. Прекрасно отработавший всю гонку велосипедист Дмитрий Груздев финиширует пятым.
12.35. Каратистка Лаура Аликул побеждает в четвертьфинальном поединке соперницу из Вьетнама. На официальном сайте Азиады пересмотрен результат!
12.33. Лучше финиша не придумать! Алексей Луценко и Евгений Федоров не стали биться на финише: Евгений приехал чуть раньше, а Алексей финишировал вторым! Есть золотая и серебряная медали!
12.18. 10.7 км до финиша в велогонке! Алексей Луценко и Евгений Федоров продолжают лидировать.
11.44. Назгуль Рахаева проиграла утешительную схватку в джиу-джитсу сопернице из Вьетнама и выбывает из борьбы за "бронзу".
11.26. Дархан Нортаев проигрывает утешительную схватку сопернику из Филиппин и остается без шансов на медаль в джиу-джитсу.
11.23. Евгений Федоров и Алексей Луценко лидируют за 53.6 км до финиша в велогонке.
11.00. Евгений Федоров догнал нашего Алексея Луценко. За 72.5 км до финиша наши велогонщики лидируют вдвоем.
10.56. Мансур Хабибулла проиграл полуфинальную схватку в джиу-джитсу., а Назгуль Рахаева не смогла победить в четвертьфинале.
10.47. За 80 км до финиша в групповой гонке оторвался от пелотона наш велогонщик Алексей Луценко. Не рановато ли пошел в отрыв?
10.42. В женской борьбе у нас сегодня точно не будет медали. Мария Седнева проиграла утешительную схватку, а остальные казахстанские спортсменки не добрались даже до этой стадии.
10.40. Асемхан Исаханова и Дархан Нортаев проигрывают свои схватки в джиу-джитсу.
10.33. Ислам Умаев и Алимхан Сыздыков проиграли свои полуфинальные схватки борцам из Ирана и будут бороться за "бронзу".
10.28. Стремительно проходят соревнования у каратистов. Уже прошли полуфиналы и есть прекрасная новость: наш Нурканат Ажиканов одержал волевую победу над соперником из Малайзии и будет биться за "золото"!
10.09. Нурканат Ажиканов в полуфинале соревнований каратистов.
09.55. Ислам Умаев в полуфинале Азиады в греко-римской борьбе в категории до 97 кг. Проигрывал в четвертьфинале борцу из Туркменистана Агаммедову 0:3, но перевернул исход схватки и победил 11:3.
09.53. На Азиаде начались соревнования каратистов. Нурканат Ажиканов в кумитэ вышел в четвертьфинал. На этой же стадии турнира свой поединок проведет и Лаура Аликул.
09.50. Борец-тяжеловес Алимхан Сыздыков в полуфинале Азиады. Победил со счетом 9:1 Темурбека Насимова из Узбекистана.
09.38. Нуржан Батырбеков в финале соревнований по джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг.
09.37. Серик Алдияр проигрывает полуфинальную схватку в джиу-джитсу сопернику из ОАЭ.
09.36. Эмма Тиссина и Мария Седнева проиграли свои схватки соперницам из Китая.
09.24. Вот как выглядит медальная таблица Азиады на данный момент.
фото: оргкомитет Азиады-2022
09.20. Завершились соревнования марафонцев. Коеч Шадрак Кумитай занял 16 место у мужчин. Жанна Мамажанова Жанна стала 11-й в женском забеге.
09.17. Стартовала групповая гонка в велоспорте. Дистанция немаленькая: 207.7 км! После первых 32 км дистанции в группе лидеров наш Алексей Луценко.
09.14. В стрельбе из лука в командных соревнованиях у женщин в дисциплине компаунд сборная Казахстана проиграла в четвертьфинале лучницам из Индонезии 229:232.
09.12. Начались состязания в женской борьбе (и еще будут разыграны медали у греко-римлян в двух весовых категориях). Эмма Тиссина и Мария Седнева первые схватки выиграли, а вот Светлана Анкичева уступила сопернице из Южной Кореи.
09.07. На Азиаде стартовали соревнования в джиу-джитсу. Алдияр Серик, Нуржан Батырбеков вышли в полуфинал соревнований. Дархан Нортаев победил в первой схватке и скоро проведут вторую.
09.05. Сегодня завершается турнир у боксеров. Вот расписание финалов с участием казахстанцев.
17:00. Карина Ибрагимова - Ю Тинг Лин (Китайский Тайбэй)
19:15. Камшыбек Кункабаев - Баходир Джалолов (Узбекистан)
09.01. С подробным расписанием соревнований с участием казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.
09.00. Доброе утро! Начинаем наш традиционный онлайн летней Азиады в Ханчжоу.