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Как выглядит медальная таблица Азиады после пятого "золота" сборной Казахстана

Как выглядит медальная таблица Азиады после пятого "золота" сборной Казахстана Фото: olympic.kz
Велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль, ставшую пятой для сборной Казахстана на Азиаде, сообщает Zakon.kz.

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Алексей Луценко показал лучшее время в велогонке на 39.6 км - 48:05.75 м, опередив ближайшего преследователя более чем на 2 минуты.

Благодаря пятой золотой награде сборная Казахстана сохранила 12-е место в медальном зачете. В активе казахстанской команды 5 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых наград.

Как выглядит медальная таблица Азиады после пятого

фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как проходит этот день Азиады, можно узнать здесь.


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