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Как выглядит медальная таблица Азиады после 12-го дня соревнований

Как выглядит медальная таблица Азиады 12-го дня соревнований фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
5 октября в Ханчжоу завершился 12-й соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Сегодня казахстанские спортсмены завоевали три золотые медали. Чемпионами стали велогонщик Евгений Федоров, Нуржан Батырбеков в джиу-джитсу и каратист Нурканат Ажиканов.

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По итогам дня наша сборная в медальном зачете занимает 11-е место.

Как выглядит медальная таблица Азиады после 12 дня соревнований

фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как проходил этот день Азиады, можно узнать здесь.

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