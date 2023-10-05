Как выглядит медальная таблица Азиады после 12-го дня соревнований

5 октября в Ханчжоу завершился 12-й соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Сегодня казахстанские спортсмены завоевали три золотые медали. Чемпионами стали велогонщик Евгений Федоров, Нуржан Батырбеков в джиу-джитсу и каратист Нурканат Ажиканов.

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По итогам дня наша сборная в медальном зачете занимает 11-е место.





фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как проходил этот день Азиады, можно узнать здесь.

