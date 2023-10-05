Первый женский чемпионат мира по футзалу проведут в 2025 году

Дебютный женский чемпионат мира по мини-футболу проведут в 2025 году. Впервые в истории мирового футзала определят лучшую женскую сборную планеты, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Эта информация появилась на официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA). Предварительно запланировано, что в первом женском мундиале примут участие 16 сборных. Полную информацию о сроках будущего турнира и стране-организаторе объявят немного позднее.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которого является Казахстан, получит четыре квоты на ЧМ-2025. Южноамериканской и Азиатской конфедерациям футбола выдадут по три путевки, Африканская и Американская конфедерации могут направить на мировой турнир по две команды.

Еще по одному месту выделят для Океании и страны-хозяйки турнира.

Ранее казахстанские футзалисты прилетели в Баку на важный матч отбора ЧМ-2024.