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Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 7 октября

стрельба из лука Фото: pixabay
В 15-й день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 15 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Заключительная возможность взять медали в борьбе, джиу-джитсу, гребном слаломе, стрельбе из лука и художественной гимнастике, сообщает Prosports.kz.

Плавание на открытой воде

6:30. 10 км. Мужчины

Даниил Андросов, Лев Черепанов

Карате

6:30. Стартовые раунды

Данияр Юлдашев (84 кг), Дидар Амирали (67 кг), София Берульцева (+68 кг)

Спортивное скалолазание

7:00. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины

Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева

11:20. Сложность. Полуфинал. Мужчины

Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева

Джиу-джитсу

7:00. Стартовые раунды

Ажар Салыкова (63 кг), Елжан Жумадил (85 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Руслан Исраилов (85 кг)

Гребной слалом

7:00. Каноэ. Женщины. Полуфинал

Анастасия Ананьева

7:46. Байдарка. Мужчины. Полуфинал

Александр Коробов, Имангали Мамбетов

Вольная борьба

8:00. Стартовые раунды

15:00. Финалы

Дархан Есенгали (74 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг), Алишер Ергали (97 кг), Юсуп Батирмурзаев (125 кг)

Художественная гимнастика

16:50. Индивидуальное многоборье. Финал. Группа А

Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Елжана Таниева

Хоккей на траве

Матч за 7 место. Женщины

8:15. Казахстан – Сингапур

Стрельба из лука

Мужчины. Матч за бронзу

9:10. Ильфат Абдуллин – Вусек Ли (Южная Корея)

Синхронное плавание

12:00. Дуэты. Произвольная программа

Арина Пушкина, Ясмин Туякова

17:30. Команды. Техническая программа

Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы

Брейк-данс

16:00. Батлы на вылет. Мужчины/Женщины

Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Сайора Алибекова

Волейбол

Матч за 7 место. Женщины

12:30. Казахстан – КНДР

Шахматы

Командный турнир. Финальный девятый раунд. Мужчины

13:00. Казахстан – Бангладеш

Командный турнир. Финальный девятый раунд. Женщины

13:00. Казахстан – Узбекистан

Тяжелая атлетика

13:00. Группа А. Женщины

Айсамал Сансызбаева (+87 кг)

17:00. Группа А. Мужчины

Ибрагим Берсанов (+109 кг)

Водное поло

Матч за третье место. Мужчины

17:00. Казахстан - Иран 

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