Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 7 октября
Заключительная возможность взять медали в борьбе, джиу-джитсу, гребном слаломе, стрельбе из лука и художественной гимнастике, сообщает Prosports.kz.
Плавание на открытой воде
6:30. 10 км. Мужчины
Даниил Андросов, Лев Черепанов
Карате
6:30. Стартовые раунды
Данияр Юлдашев (84 кг), Дидар Амирали (67 кг), София Берульцева (+68 кг)
Спортивное скалолазание
7:00. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины
Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева
11:20. Сложность. Полуфинал. Мужчины
Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева
Джиу-джитсу
7:00. Стартовые раунды
Ажар Салыкова (63 кг), Елжан Жумадил (85 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Руслан Исраилов (85 кг)
Гребной слалом
7:00. Каноэ. Женщины. Полуфинал
Анастасия Ананьева
7:46. Байдарка. Мужчины. Полуфинал
Александр Коробов, Имангали Мамбетов
Вольная борьба
8:00. Стартовые раунды
15:00. Финалы
Дархан Есенгали (74 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг), Алишер Ергали (97 кг), Юсуп Батирмурзаев (125 кг)
Художественная гимнастика
16:50. Индивидуальное многоборье. Финал. Группа А
Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Елжана Таниева
Хоккей на траве
Матч за 7 место. Женщины
8:15. Казахстан – Сингапур
Стрельба из лука
Мужчины. Матч за бронзу
9:10. Ильфат Абдуллин – Вусек Ли (Южная Корея)
Синхронное плавание
12:00. Дуэты. Произвольная программа
Арина Пушкина, Ясмин Туякова
17:30. Команды. Техническая программа
Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы
Брейк-данс
16:00. Батлы на вылет. Мужчины/Женщины
Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Сайора Алибекова
Волейбол
Матч за 7 место. Женщины
12:30. Казахстан – КНДР
Шахматы
Командный турнир. Финальный девятый раунд. Мужчины
13:00. Казахстан – Бангладеш
Командный турнир. Финальный девятый раунд. Женщины
13:00. Казахстан – Узбекистан
Тяжелая атлетика
13:00. Группа А. Женщины
Айсамал Сансызбаева (+87 кг)
17:00. Группа А. Мужчины
Ибрагим Берсанов (+109 кг)
Водное поло
Матч за третье место. Мужчины
17:00. Казахстан - Иран