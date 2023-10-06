Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 7 октября

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В 15-й день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 15 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Заключительная возможность взять медали в борьбе, джиу-джитсу, гребном слаломе, стрельбе из лука и художественной гимнастике, сообщает Prosports.kz. Плавание на открытой воде 6:30. 10 км. Мужчины Даниил Андросов, Лев Черепанов Карате 6:30. Стартовые раунды Данияр Юлдашев (84 кг), Дидар Амирали (67 кг), София Берульцева (+68 кг) Спортивное скалолазание 7:00. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева 11:20. Сложность. Полуфинал. Мужчины Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева Джиу-джитсу 7:00. Стартовые раунды Ажар Салыкова (63 кг), Елжан Жумадил (85 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Руслан Исраилов (85 кг) Гребной слалом 7:00. Каноэ. Женщины. Полуфинал Анастасия Ананьева 7:46. Байдарка. Мужчины. Полуфинал Александр Коробов, Имангали Мамбетов Вольная борьба 8:00. Стартовые раунды 15:00. Финалы Дархан Есенгали (74 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг), Алишер Ергали (97 кг), Юсуп Батирмурзаев (125 кг) Художественная гимнастика 16:50. Индивидуальное многоборье. Финал. Группа А Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Елжана Таниева Хоккей на траве Матч за 7 место. Женщины 8:15. Казахстан – Сингапур Стрельба из лука Мужчины. Матч за бронзу 9:10. Ильфат Абдуллин – Вусек Ли (Южная Корея) Синхронное плавание 12:00. Дуэты. Произвольная программа Арина Пушкина, Ясмин Туякова 17:30. Команды. Техническая программа Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы Брейк-данс 16:00. Батлы на вылет. Мужчины/Женщины Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Сайора Алибекова Волейбол Матч за 7 место. Женщины 12:30. Казахстан – КНДР Шахматы Командный турнир. Финальный девятый раунд. Мужчины 13:00. Казахстан – Бангладеш Командный турнир. Финальный девятый раунд. Женщины 13:00. Казахстан – Узбекистан Тяжелая атлетика 13:00. Группа А. Женщины Айсамал Сансызбаева (+87 кг) 17:00. Группа А. Мужчины Ибрагим Берсанов (+109 кг) Водное поло Матч за третье место. Мужчины 17:00. Казахстан - Иран Читайте также "Барыс" потерпел пятое поражение подряд Казахстан одержал третью победу в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований

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