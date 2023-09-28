Отсутствие Месси на поле стоило победы "Интер Майами"

Американский футбольный клуб "Интер Майами", где играет знаменитый аргентинец Лионель Месси, потерпел поражение из-за отсутствия на поле своей главной звезды, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает The Associated Press, "Интер Майами" не смог выйти победителем из гостевого матча Открытого кубка США с "Хьюстон Динамо". Причиной стало то, что Лионель Месси всю игру провел на скамейке запасных и не смог выручить своих товарищей по команде.

Футболисты "Хьюстон Динамо" воспользовались тем, что клуб из Флориды в этом матче не задействовал свой главный козырь, и выложились по полной в первом тайме, который завершился со счетом 2:0 в их пользу. После перерыва игроки "Интер Майами" попытались перехватить инициативу, но в отсутствие Месси их усилий оказалось недостаточно. Гол престижа во втором тайме забил Хосеф Мартинес.

Лионель Месси пропустил уже четыре матча из-за травмы ноги. Пока не ясно, выйдет ли он на поле на ближайших выходных, когда "Интер Майами" примет участие в матчах плей-офф Кубка MLS. Еще одна звезда флоридского клуба, Жорди Альба, также пока восстанавливается после травмы ноги.

Ранее "Интер Майами" показал, что может выигрывать со счетом 4:0 и без Лионеля Месси. Но сможет ли клуб успешно справиться с долгим отсутствием на поле своих главных игроков, пока остается неизвестным.